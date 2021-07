Sorteio do campeonato I Liga de futebol - 1.ª jornada

- 1.ª jornada está marcada para dia 8 de agosto.- Campeão (Sporting) e vice-campeão (FC Porto) vão jogar em casa na jornada inaugural.- Sporting recebe o Vizela e o FC Porto a Belenenses SAD.- O terceiro classificado Benfica viaja a Moreira de Cónegos, onde se vai estrear pelo Moreirense… o treinador João Henriques.- Vizela regressa ao escalão principal... 36 anos depois e... visita Alvalade logo na jornada 1.- Duelo de recém chegados... Arouca-Estoril. (Último jogo do Arouca na I Liga foi com o Estoril... o regresso vai ser... com o Estoril)- Os clubes há mais tempo no escalão principal (a seguir a FC Porto, Sporting e Benfica) vão defrontar-se... Marítimo-Sp. Braga.- Paços Ferreira recebe o Famalicão, duas equipas que lutaram pelas provas da UEFA na última época, pacenses conseguiram, os famalicenses não.- Pepa, o agora treinador do Vitória SC, vai receber na primeira jornada o Portimonense de Paulo Sérgio, o segundo treinador há mais tempo no mesmo clube na I Liga.- O Tondela, a começar a sua 7.ª temporada consecutiva recebe o Santa Clara, dois clubes que mantiveram o treinador.- E um Gil Vicente-Boavista... Último jogo da época passada, primeiro desta (!)- Vamos ter 16 jogos inéditos na I Liga (!) , nenhum deles calhou na 1.ª jornada.- O primeiro encontro inédito vai acontecer na jornada 2 entre o Vizela e o Tondela.- E pela 1.ª vez na história o Minho vai ter 6 equipas na I Liga, Moreirense, Sp. Braga, Gil Vicente, Famalicão, Vitória SC e Vizela. Vão ser 15 (vezes 2) dérbis minhotos.

- Os primeiros dérbis minhotos só vão acontecer na jornada 3, Vitória SC–Vizela e Moreirense–Sp. Braga.