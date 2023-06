Sorteios das I e II ligas de futebol são a 5 de julho

A Liga revela a data dos sorteios para as duas competições, cuja primeira jornada está marcada para 13 de agosto, sem acrescentar mais pormenores da cerimónia, em nota divulgada na sua página oficial.A Liga revela ainda que antes, em 3 de julho, serão conhecidos os jogos das duas primeiras fases da Taça da Liga.De acordo com a Liga, a competição arranca em 22 de julho, com a disputa da primeira fase da Taça da Liga, que será disputada a um único jogo pelos clubes participantes nas I e II Ligas, com exceção dos seis clubes primeiros classificados na época anterior da Liga principal.A segunda fase será disputada entre as equipas apuradas da primeira fase, mais as duas equipas classificadas nos quinto e sexto postos da época anterior na I Liga, disputando também um jogo a uma mão.