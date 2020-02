Sp. Braga acusa Sporting de ser o mais beneficiado pelas arbitragens

O clube minhoto considera inconcebível que o discurso de vitimização prevaleça perante todas as evidências e se prolongue no tempo, porque o estatuto do Sporting CP enquanto clube mais favorecido pelas arbitragens vem de épocas anteriores.



Eis o teor do discurso na íntegra:



“Depois de uma semana de intenso 'ruído', o futebol português tinha esta jornada uma excelente oportunidade para demonstrar que tem uma arbitragem impermeável e indiferente perante as pressões exercidas.



Por confiar nas estruturas e nas suas lideranças, o SC Braga aguardou que assim acontecesse, optando por não contribuir para o alvoroço, até por ser risível a tentativa de criar na perceção pública uma imagem de favorecimento à equipa que é apontada pela própria Comunicação Social como sendo a mais prejudicada ao longo do campeonato, nomeadamente nas rubricas semanais apresentadas pelo jornal Record e pelo programa Tempo Extra, da SIC Notícias, que reconhecem também o Sporting CP como a equipa mais beneficiada.



É inconcebível que o discurso de vitimização prevaleça perante todas as evidências e se prolongue no tempo, porque o estatuto do Sporting CP enquanto clube mais favorecido pelas arbitragens vem de épocas anteriores e contrasta claramente com a propaganda do clube e com a estratégia do “ruído” na qual os seus dirigentes e comentadores se especializaram ao longo dos anos.



Mas o ruído mais não é do que um manto sonoro que pretende encobrir os factos e camuflar as evidências. E as evidências, expressas pelos especialistas nas televisões e na Imprensa, dizem que o SC Braga é a equipa mais prejudicada pelas arbitragens e que, portanto, a classificação atual está desvirtuada, conforme análise nos quadros infra”.