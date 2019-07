Sp. Braga e Mónaco anulam-se em dia de apresentação

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Jul, 2019, 09:12 / atualizado em 25 Jul, 2019, 09:12 | Futebol Nacional

"Que a vossa ambição seja do tamanho da nossa paixão", pediram as claques bracarenses numa tarja a uma equipa cujo objetivo é ficar entre os quatro primeiros classificados, ainda que o sonho do presidente, António Salvador, menos contundente esta época, seja chegar ao título.



Apenas com Raul Silva indisponível, devido a lesão, Ricardo Sá Pinto, que substituiu Abel Ferreira no comando técnico dos bracarenses há cerca de três semanas, utilizou 22 jogadores (só não jogaram Lucas, David Carmo, Luther Sing e Stojiljkovic) e, naturalmente, o seu jogo ressentiu-se disso.



A duas semanas da estreia em competições oficiais, em 8 de agosto, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, pode dizer-se que o futebol da equipa não entusiasmou, mas bateu-se olhos nos olhos com um Mónaco recheado de bons valores.

Futebol desgarrados dos minhotos

Orientada por Leonardo Jardim, a equipa monegasca apresentou no “onze” inicial os portugueses Gil Dias (adaptado a lateral esquerdo), Rony Lopes e Gelson Martins, e entrou melhor, com Foster a colocar Matheus à prova logo aos cinco minutos.



Após o canto, o Mónaco esteve novamente perto do golo, mas ninguém fez a emenda final, após cruzamento de Gelson Martins.



O futebol dos “arsenalistas” na primeira parte foi desgarrado e sem ideias. Na sua melhor jogada neste período, Hassan desperdiçou uma excelente ocasião para marcar, ao cabecear muito fraco após assistência de Pablo também de cabeça (36 minutos).



Em cima do intervalo, André Horta, o mais inconformado dos minhotos nesta fase, enviou a bola ao poste na conversão de um livre direto que não teve barreira por decisão do guardião francês.

“Arsenalistas” melhoraram

A equipa bracarense surgiu na segunda parte com três alterações, Tiago Sá, Wilson Eduardo e Paulinho e este último por pouco não chegou a um passe de Fransérgio (58 minutos).



Foi o melhor período da equipa da casa e, aos 67 minutos, Murilo rematou praticamente à figura de Lecomte. Na sequência do canto, Wilson Eduardo tirou dois adversários do caminho e rematou cruzado, a rasar o poste.



O Mónaco baixou de produção na segunda parte, mas, aos 76 minutos, Henrichs só não marcou porque o recém-entrado Eduardo fez uma grande defesa.



Claudemir, aos 86 minutos, respondeu com um remate de primeira que deu a sensação de golo, após bom cruzamento de Diogo Viana da direita, e, já nos descontos, foi Xadas, de livre, a obrigar Lecomte a bela defesa.