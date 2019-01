Sp. Braga e Sporting defrontam-se nos oitavos de final da Taça feminina

Lusa Comentários 07 Jan, 2019, 16:09 / atualizado em 07 Jan, 2019, 16:09 | Futebol Nacional

Os 'oitavos' opõe as duas equipas atualmente mais fortes no futebol feminino nacional, com o Sporting de Braga a ser esta época o vencedor da Supertaça, e o Sporting a contar no palmarés com dois campeonatos, duas taças de Portugal e uma supertaça.



Desde que as duas equipas entraram há duas épocas no futebol feminino o domínio tem sido de ambas, em especial da equipa leonina, mas esta temporada mais contrariada pelo Sporting de Braga, que lidera o campeonato.



Nas duas épocas anteriores, Sporting e Sporting de Braga apenas se encontraram na final da Taça, em ambas com triunfo das 'leoas' após prolongamento.



O sorteio de hoje ditou ainda outro duelo entre equipas da I Liga, com o Valadares Gaia (5.º no campeonato) a receber a equipa do A-dos-Francos (9.º), enquanto o Futebol Benfica (3.º) recebe o Quintajense, da II divisão.



O Benfica, que 'entrou' esta época no futebol feminino de 11 e compete no segundo escalão, ainda defronta fora o Marítimo em 30 de janeiro, em jogo dos 16 avos de final, com o vencedor a receber nos 'oitavos' o Ribeirão 1968.







- Programa dos oitavos de final (16 de fevereiro):



Freamunde (II) - Estoril Praia (I)



Condeixa (II) -- Ouriense (I)



Marítimo (I) ou Benfica (II) - Ribeirão 1968 (II)



Valadares Gaia (I) - A-dos-Francos (I)



Futebol Benfica (I) -- Quintajense (II)



Sporting de Braga (I) -- Sporting (I)



Cadima (II) -- Sintrense (II)



Albergaria (I) -- Seia (II)