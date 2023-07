Sp. Braga empata com Roma no fecho do estágio

O avançado internacional italiano El Shaarawy assinou, aos 32 minutos, o primeiro golo da partida, com Bruma a restabelecer a igualdade já perto do fim, aos 86 minutos.Os minhotos, que preparam a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente aos sérvios do Backa Topola (primeira mão em casa, em 8 ou 9 de agosto, e segunda mão em 15 de agosto), somavam até agora quatro triunfos em quatro jogos, frente a Torreense (4-0), Boavista (2-0), Cardiff City (1-0) e Bristol Rovers (3-2).O Sporting de Braga apresentou dois reforços (o central José Fonte e o médio Vítor Carvalho) no "onze" inicial, em "4-2-3-1", também com os espanhóis Victor Gómez e Abel Ruiz de regresso, após terem começado a pré-época mais tarde devido à presença no Europeu de sub-21.O Sporting de Braga continua a pré-época no sábado, com o jogo de apresentação aos seus adeptos, frente aos franceses do Nice (19h00), enquanto o estágio da equipa de José Mourinho no Algarve engloba mais duas partidas, contra Estrela da Amadora, no sábado, e Farense, na quarta-feira.