Sp. Braga quer manter terceiro lugar na I Liga

O técnico que subiu então dos sub-17 só tinha feito um jogo a orientar a equipa principal (vitória caseira ante o Portimonense, 3-1) antes da paragem motivada pela pandemia da covid-19, substituindo Rúben Amorim, contratado pelo Sporting.Para Custódio Castro, que falava na conferência de imprensa de antevisão do jogo da 25.ª jornada da I Liga com o Santa Clara, a paragem acabou assim por ser benéfica, porque permitiu um maior conhecimento entre todos.", disse.Os minhotos deslocam-se na sexta-feira ao reduto do Santa Clara, retomando a competição quase três meses depois da interrupção devido à pandemia de covid-19, e Custódio Castro sente os jogadores "”, a quererem “muito jogar e competir e entrar em campo para lutar pelos três pontos".", disse.O Sporting de Braga é terceiro classificado, com 46 pontos, mais quatro do que o Sporting, quarto, e menos 13 que o segundo, o Benfica.Confrontado com as derrotas de quarta-feira de FC Porto e Gil Vicente, que seguiam à frente de Famalicão e Portimonense, Custódio Castro entende que a retoma "é uma incógnita".", disse.





O que espera as equipas







Questionado sobre se jogar na Cidade de Futebol, em Oeiras, casa emprestada do Santa Clara até ao final da temporada, pode ser uma vantagem para os bracarenses, o técnico elogiou em primeiro lugar a opção da equipa açoriana.", disse.Custódio Castro nota, nos jogos que já viu depois da retoma, que "”, afirmou.Para o técnico, os adeptos têm também "um papel determinante" na vantagem de jogar em casa, pelo que caberá aos jogadores potenciar a motivação intrínseca, "o que vem de dentro porque não vão ter aquele apoio das bancadas que pode ajudar, o fator casa fica mais longe".





Lesões preocupam







As lesões de Abel Ruiz e Tormena não terão a ver com a paragem longa, mas o técnico diz-se preocupado com a questão.", assumiu.O treinador disse ainda ser "claramente a favor" das cinco substituições, porque "beneficia o futebol, o jogo e, principalmente, os jogadores", que, depois desta longa paragem precisam de ser "protegidos".Sporting de Braga, terceiro classificado, com 46 pontos, e Santa Clara, 10.º, com 30, defrontam-se a partir das 19:00 de sexta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, casa ‘emprestada’ do conjunto açoriano para as últimas 10 rondas da I Liga, que regressou na quarta-feira após 87 dias de paragem.