Sp. Braga tenta vencer e ultrapassar o Sporting

Depois de quase três meses de pausa, devido à pandemia da covid-19, o Sporting de Braga, quarto classificado com 47 pontos, somou um empate e duas derrotas, enquanto o Vitória de Guimarães, sétimo com 40, não passou da igualdade nos três encontros disputados.O encontro, o único do dia, está agendado para as 21h00.Na terça-feira, o FC Porto destacou-se na liderança com 67 pontos, ao receber e vencer o Boavista por 4-0, aproveitando da melhor maneira o escorregão do Benfica, que perdeu na receção ao Santa Clara por 4-3.A jornada arrancou no domingo, em Barcelos, com o triunfo do Gil Vicente sobre o Desportivo das Aves, por 3-0, e encerra na sexta-feira, com a deslocação do Sporting à Cidade do Futebol, em Oeiras, para defrontar o Belenenses SAD.Gil Vicente – Desportivo das Aves, 3-0Portimonense – Marítimo, 3-2Vitória de Setúbal – Rio Ave, 1-2Benfica – Santa Clara, 3-4FC Porto – Boavista, 4-0Tondela – Paços de Ferreira, 1-3Moreirense – Famalicão, 1-1Sporting de Braga – Vitória de Guimarães, 21h00

Belenenses SAD – Sporting, 19h15 (Cidade do Futebol)