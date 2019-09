Sporting. André Cruz reclama aposta forte na formação

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Set, 2019, 12:27 / atualizado em 30 Set, 2019, 12:27 | Futebol Nacional

André Cruz aponta o caminho do sucesso para o futebol do Sporting | edmar ferreira.com

O antigo defesa central, que integrou a lista de João Benedito nas últimas eleições do clube de Alvalade, lembrou que o Sporting “descurou a formação no últimos anos e se Bendito tivesse ganho isso seria uma das prioridades”.



Segundo o brasileiro, de 51 anos, “não vale a pena contratar por contratar para tentar ganhar títulos e esquecer a formação”.





Em declarações ao jornalista Nuno Matos, o pilar da defesa dos “leões” entre 1999 e 2002, considerou que é necessária “uma estratégia para o futebol”.









André Cruz que segue a vida do clube ao pormenor desde o Brasil não deixou de se referir a João Benedito de forma muito elogiosa: “É sincero, focado, sério e adora o Sporting”.O jogador que jogou na Europa no Milan, Nápoles e Standard de Liége falou da atualidade do futebol leonino e deixou um recado: “É importante o trabalho físico, técnico e tático e cada vez mais empenho e sacrifício”.Sobre o trabalho que espera o novo treinador Silas disse que “é preciso aprimorar o sistema defensivo, deixar de sofrer golos e marcar cada vez mais”.André Cruz não deixou de se referir ao momento negativo que o defesa central Coates atravessa para dizer: “É um bom jogador e estranho os erros cometidos. Tem de manter a cabeça levantada, trabalhar mais e acreditar nas suas qualidades”.A propósito do jogo desta segunda-feira do Sporting na Vila das Aves o antigo futebolista expressou o desejo de que seja a primeira de muitas vitórias pois todos os jogos são fundamentais para o Sporting.