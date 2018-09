Sporting anuncia contratação de futebolista sueca Nathalie Persson

Lusa Comentários 17 Set, 2018, 18:15 | Futebol Nacional

“Estou muito feliz por estar aqui e prometo fazer o meu melhor em cada situação. Vou deixar a minha alma aqui. Posso adaptar-me bem ao futebol português, que é técnico e rápido. Trago velocidade, bons passes e qualidade no drible”, disse Nathalie Persson, que joga no flanco esquerdo do ataque.



Nathalie assinou contrato em Alvalade, ao lado do novo presidente, Frederico Varandas, e ficou impressionada com o estádio: “É muito bom estar aqui. É um estádio fantástico e o clube parece muito profissional. Sonho jogar aqui”.



Sobre a sua nova equipa, a sueca revelou já ter algum conhecimento: “Vi muitos vídeos das jogadoras, conheço algumas delas. Penso que praticam um futebol em que me posso encaixar”.