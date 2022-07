Sporting apresenta-se aos sócios com cinco reforços e sem surpresas

O Sporting apresentou hoje o plantel principal, constituído por 29 futebolistas, para a temporada 2022/23, 45 minutos antes de medir forças com os espanhóis do Sevilha, em jogo do Troféu Cinco Violinos, no estádio José Alvalade, em Lisboa.