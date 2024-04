Sporting-Benfica. "Leões" e "águias" com o título na mira

Depois do 2-2 de terça-feira, que valeu o apuramento do Sporting para a final da Taça de Portugal (tinha vencido na primeira mão por 2-1), o palco passa da Luz para Alvalade, desta vez com a 28.ª jornada do campeonato em disputa e novamente com os verde e brancos a entrarem em vantagem no relvado.A equipa de Rúben Amorim lidera a I Liga com um ponto de vantagem precisamente sobre o eterno rival lisboeta, segundo classificado, e tem ainda menos um jogo, a disputar em 16 de abril no campo do Famalicão, referente à 20.ª ronda.Por isso mesmo, naquele que será o quarto duelo entre as duas equipas em 2023/24,Com o FC Porto arredado desta luta (é terceiro a 10 pontos do primeiro lugar),Esse triunfo, em novembro do ano passado, foi mesmo determinante para a continuidade do técnico germânico, já que, nessa altura, estava a ser muito criticado devido à má campanha do Benfica na Liga dos Campeões.





Baixas e apostas



Do lado do Sporting, Pedro Gonçalves, lesionado, continua em dúvida, mas dificilmente recuperará a tempo, num "onze" de Amorim em que são esperadas alterações.



Morita e Edwards podem regressar ao "onze", para os lugares de Daniel Bragança e Paulinho (mesmo com um golo esteve longe de convencer na Luz), respetivamente, e também com possíveis mudanças nas alas e também na composição dos habituais três centrais.



Do lado do Benfica, a dúvida centra-se quase sempre no ataque, depois de Tengstedt ter sido o escolhido no último jogo. O dinamarquês pode ser rendido por Arthur Cabral ou até Marcos Leonardo, ou, então, Schmidt pode regressar a um ataque mais móvel com Rafa, Di Maria e Neres.



O dérbi da 28.ª jornada está marcado sábado, a partir das 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.