Sporting. Candidatos às eleições debatem a vida do clube

A troca de ideias entre Frederico Varandas (Lista A), Ricardo Oliveira (Lista B) e Nuno Sousa (Lista C) aconteceu no Museu Sporting e teve a duração de cerca de 110 minutos. A moderação esteve a cargo de Sérgio Sousa, director da Sporting TV.





Entre os temas debatidos estiveram a motivação para as candidaturas, a avaliação do último mandato, a relação com os sócios, a situação financeira do Clube e da SAD, a estrutura e a gestão do futebol, o futebol de formação, o futebol feminino, as modalidades, a comunicação e o marketing e os Núcleos do Sporting CP.





Situação Financeira



Frederico Varandas: "Muito melhor mas não deixa de preocupar. Estamos em fevereiro e já batemos o recorde de sempre de receitas operacionais excluindo vendas de jogadores. Falou-se em dois anos financeiros desastrosos, vou tentar sintetizar. O Sporting em 2018 tinha 120 milhões de necessidades de tesouraria, dos quais 47 eram dívida bancária- Haviam impostos no primeiro semestre em atraso, veja o ponto em que estava o clube. Uma estrutura de custos altíssima, só SAD 75 milhões euros, custos pessoal, no clube acima de 13 milhões com pessoal. Conseguimos reduzir de 75 milhões para 60, no clube mais três, défice operacional estrutural acima de 30 milhões, estamos na ordem dos 10 milhões. Tivemos de fazer um financiamento em março de 65 milhões de euros, conseguimos, em tempo recorde, cumprir o fair-play financeiro e ao mesmo tempo reduzir custos. aumentar receitas e ter sucesso desportivo. Em todos os trimestres fomos, consecutivamente, abatendo o passivo até 2021 onde surgiu uma coisa chamada pandemia. Aumento custos fornecedores de 30 milhões tem a ver com a pandemia".



Ricardo Oliveira: "150 a 200 milhões a longo prazo e a juro baixo. Nos dois primeiros anos de mandato esta direção falhou demasiadas vezes. Foram 30 milhões de euros em jogadores antes da chegada de Amorim. Na última Assembleia da SAD perguntei quantos anos e receita é que antecipámos. E ele disse-me 2 anos e muitos. É uma das criticas,a falta de informação aos sócios e acionistas. O Sporting não está bem. O último relatório e contas fala em incerteza da entidade se manter em continuidade. Vamos ser sérios. A vossa Direcão não melhorou, os números assim o dizem. Podemos errar na contratação de um jogador, não é ciência exata. Agora a gestão ser ótima… não é. A ultima vez que o Sporting ia receber dinheiro seria a 1 de julho de 2025 dos direitos televisivos. As VMOCS convertem em dezembro de 2026. Com situação financeira do clube, como é que ao deixar de receber receitas em 2026, sendo que em dezembro tem de fazer face à recompra das VMOCS, que são cerca de 40 milhões, sem as receitas? É um problema de 90 milhões.O Sporting agora não é lucrativo. Temos de comprar as VMOCS imediatamente. É preciso alguém que financie o Sporting com juro a longo prazo. Claro que tenho investidores, claro que os vou apresentar antes das eleições. É preciso essa injeção de capital. O Sporting tem passado imagem financeira para fora má".



Nuno Sousa: "Crescimento receitas e plano estratégico de crescimento prioridades. Como equilibra contas? Clube é que tem de comprar as VMOCS. Gostava de saber número de défice de tesouraria.Se somarmos 90 milhões aos dois anos antecipação podemos estar perto de 200 milhões de passivo... Parece que não há caos nenhum. Era bom saber qual o défice de tesouraria. A situação não parece ter melhorado. O aumento das receitas só pode vir pela digitalização. E pode dizer que houve aumento mas isso foi por termos sido campeões.Depois há um erro grave: o enorme aumento dos preços das gameboxes, que leva à elitização do Sporting. Mas para Frederico Varandas não é de estranhar, parece que é linha a seguir, a ostracização de alguns adeptos. Temos é de encher o estádio e baixar o preço das gameboxes e para aumentar receitas bilhética. Não vamos estar à espera de 2026, é preciso resolver o mais rápido possível. O que nós vemos é que o Sporting está em incumprimento e pode vir um John Textor e comprar".



Futebol profissional:



Frederico Varandas: "Fico contente por ver ambos contentes pela forma como o Sporting está a se gerido na parte desportiva. Se é reconhecido não tenho muito mais a dizer. O Sporting fez os sportinguistas extremamente felizes porque tem sido um mandato histórico, o Sporting tem mais títulos que os rivais juntos, seis títulos. É importante respeitar a história e os treinadores. Keizer foi o treinador mais bem sucedido no Sporting. Nos últimos 13 anos o mais bem sucedido a seguir é Rúben Amorim. Tenho orgulho em ter uma estrutura que escolheu os dois treinadores mais bem sucedidos últimos 13 anos. Saiu Keizer porque é futebol. Mas tem títulos neste museu".



Ricardo Oliveira: "São indissociáveis os resultados desportivos dos resultados financeiros. Temos um Sporting campeão e há duas coisas que não aconteceram: Varandas tem na missão da sua candidatura unir o Sporting e não uniu. O clube continua altamente dividido, e não conseguir isso num período desportivo tão bom é porque algo falhou. Quanto ao modelo, eu serei presidente do clube e da SAD. Terei Direção desportiva. O futebol está bem, reconheço isso. Tenho é problema para o futebol… está bem agora, mas esteve mal dois anos. Rúben Amorim não foi primeira escolha de Varandas. Acertou, efetivamente. Amorim é um excelente treinador, será também o meu treinador. É funcionário da SAD do Sporting, não de Frederico Varandas. Pode é querer ficar ou não ficar. Já me perguntaram pelo Hugo Viana. Obviamente quando entrarmos, vou ter pessoa forte para o futebol, que vai coordenar futebol profissional e de formação. Para já o Sporting tem essa pessoa. Se está a vencer com o treinador atual, iremos avaliar. Não quero chegar aqui e fazer política de terra queimada,podemos aproveitar coisas. Quero é fazer melhor a outros níveis. Temos de investir para criar valor. Hoje em dia não temos capacidade financeira para competir com as equipas lá fora".



Nuno Sousa: «A política desportiva deve ser aprovada em Assembleia-Geral. Frederico Varandas fala constantemente em resultados desportivos na AG mas se alguém o questiona a respeito disso, diz que é assunto da SAD. Quero um género de diretor-geral, que vai ter lugar ao lado dos restantes administradores, de forma a libertar o presidente das questões operacionais. Nesse sentido vou ter um assessor e posso anunciar em primeira mão que será o Augusto Inácio. Vai ajudar a definir a política desportiva, ele que quebrou um longo jejum do clube», revelou, deixando críticas a Frederico Varandas: «O Sporting tratou muito mal o Augusto Inácio. Foi um jogador da formação, campeão, treinador, dirigente do Sporting e nem aos parabéns teve direito quando fez anos. Imaginem o que era daqui a 20 anos, o Sporting não dar os parabéns a Rúben Amorim. É inaceitável».



Formação:



Frederico Varandas: "A nossa base é a formação e vai continuar a ser. Remodelámos os relvados, os quartos, conseguimos recursos humanos altamente qualificados, com uma unidade de performance, um departamento de observação e toda uma metodologia de treino transversal. Cortámos custos e aumentámos o investimento em cerca de dois milhões. Fizemos regressar a equipa B em que o modelo de treino é focado no jogador e não nos resultados. Caso contrário podíamos lá ter Daniel Bragança, Gonçalo Inácio ou Gonçalo Esteves e acho que essa equipa seria competitiva".



Ricardo Oliveira: "O meu projeto tem um sonho, a cidade do desporto. Só pode ser em Oeiras ou Odivelas. Um centro onde gostava de por tudo o que é formação do Sporting. Tudo no mesmo espaço geográfico mas dividido, obviamente. À semelhança do que fazem em cidades americanas. Onde podemos ter todos os escalões de todas as modalidades e onde até possam haver instalações desportivas onde os mais jovens possam competir, mantendo o estádio, o pavilhão e o multidesportivo para as grandes competições. É algo que faz falta,é algo para o Sporting de futuro".



Nuno Sousa: "Financiar bem a formação. O Sporting, ao contrário do que diz Frederico Varandas, sempre foi excelente, caso contrário não tínhamos formados tantos e bons jogadores. A Academia sempre foi de excelência. Podemos falar sobre o passado, Paulo Bento apostou houve melhores resultados, Bruno Carvalho de início teve também boas resultados, e em 2020/2021, com forte base da formação, fomos campeões, apesar das saídas de Jovane e Tiago Tomás. Quando apostamos na formação o Sporting tem sempre melhores resultados".



Modalidades:



Frederico Varandas: "Temos 12 títulos europeus e um mundial. 30 por cento dos títulos foram conquistados no nosso mandato, com o futsal a ser bicampeão europeu. A isto podemos juntar duas medalhas olímpicas e recordes de inscrição de atletas. Reduzimos os custos em €3 milhões e a aposta vai passar pela formação, como aconteceu no futebol. Além disso investimos no multidesportivo, que. tem balneários novos. Vamos ter modalidades competitivas e vitoriosas desta forma".



Ricardo Oliveira: "Sou a favor das modalidades. Todos os atletas do Sporting que possam ser alguma coisa no desporto nacional devem poder competir e todos aqueles que ganharem devem poder participar nas provas internacionais. As modalidades competitivas são para manter, algumas terão mais dificuldades financeiras mas no espírito de solidariedade devemos manter as modalidades tradicionais, que fazem parte do ADN do nosso clube. Haverá sempre investimento nas modalidades. É inegável que temos tido muitos títulos, mas o processo de vitória no desporto não é imediato, cultura vencedora leva o seu tempo a ser formada. Tem havido investimento e acho que as modalidades devem ter continuidade. Sempre com base na formação, obviamente, daí a Cidade do Desporto. Obter mais-valias por estarem perto uma das outras, com acompanhamento dos jovens. Temos de fazer uma casa da formação, a cidade do desporto, para formar os nossos homens e mulheres sportinguistas".



Nuno Sousa: "Sporting eclético é um elemento diferenciador. Somos o terceiro clube com mais títulos a seguir ao Barcelona e ao CSKA. O que tem de existir é promoção das modalidades. Todos ficámos felizes com a introdução do basquetebol, mas por isso houve diminuição competitiva no voleibol e noutras modalidades olímpicas".