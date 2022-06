Sporting com treino no primeiro dia e pré-época com adversários de "peso"

"De manhã, os leões farão os habituais exames médicos e testes físicos e, à tarde, Rúben Amorim orientará o primeiro treino com vista à época 2022/2023", informou hoje o clube na sua página oficial na internet.



Tal como previsto, a equipa 'leonina', orientada por Rúben Amorim, volta nesta pré-época a estagiar em Lagos, à semelhança do que aconteceu nas duas últimas temporadas, num período em que efetuará vários jogos particulares.



O estágio no Algarve decorrerá entre 10 e 20 de julho, com os vice-campeões a terem jogos teoricamente muito competitivos, com a Roma, de José Mourinho, em 14 de julho, e o Villarreal, semifinalista na 'Champions', em 19 de julho.



Ambos os jogos estão agendados para o Estádio do Algarve, já depois de o Sporting defrontar no Estádio da Belavista, em Lagoa, em 13 de julho, os vice-campeões da Bélgica, o Union St. Gilloise.



Já no Estádio José Alvalade, a equipa disputará em 24 de julho, diante do Sevilha, de Julen Lopetegui, o troféu Cinco Violinos, em jogo que costuma também servir de apresentação aos sócios.



Ainda na pré-época, em 30 de julho, e de regresso ao Estádio do Algarve, os 'leões' defrontam o Wolverhampton, de Bruno Lage e que conta no plantel com vários jogadores portugueses, entre os quais os ex-'leões' João Moutinho, Daniel Podence ou Chiquinho, que fez parte da formação no clube.



Outros jogadores que nesta pré-época 'reencontram' o Sporting são o lateral argentino Marcos Acuña, atualmente no Sevilha, ou o guarda-redes internacional português Rui Patrício, da Roma, que durante várias épocas foi 'capitão' e 'símbolo' do conjunto de Alvalade.