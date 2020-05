Sporting concorda com "novo" campeonato feminino

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD vê nesta decisão do alargamento para vinte equipas uma oportunidade para se reafirmar a aposta nas jogadoras portuguesas, à semelhança do que é feito no Sporting Clube de Portugal através do seu projecto pioneiro de formação, conferindo-lhes mais competitividade", refere o comunicado da SAD leonina.



Por outro lado, o clube "aguarda que a breve trecho seja decidida e comunicada a forma como se irá apurar a equipa que representará Portugal na Liga dos Campeões feminina".



O campeonato feminino de futebol terá mais oito equipas na próxima época, de 2020/21, passando de 12 para 20 clubes, informou hoje a FPF.



A medida, que será, posteriormente, parcialmente revertida, visa a médio prazo apoiar os clubes, que podem ser especialmente afetados, numa fase em que ainda se desenvolvem, pelos efeitos colaterais à pandemia da covid-19.



Esta época, face à crise sanitária existente com o novo coronavírus e a suspensão dos campeonatos, a FPF decidiu em 8 de abril “dar por concluídas, sem vencedores, todas as suas competições seniores”.



O Benfica liderava a competição, com os mesmos pontos do Sporting, sendo o Sporting de Braga, campeão em título, terceiro classificado.