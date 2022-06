Sporting conquista título nacional de futebol de sub-17

Com golos de Guilherme Santos (21 minutos) e Vivaldo Semedo (54), os 'leões' aumentaram a vantagem sobre o adversário de hoje para sete pontos, quando apenas faltam disputar duas jornadas, e asseguraram virtualmente o seu 14.º título de juvenis.



Os visitantes estavam 'proibidos' de perder para manterem vivas as esperanças do título e entraram decididos a surpreender, nos primeiros minutos, mas foram perdendo intensidade e Guilherme Santos fez o primeiro dos 'verde e brancos', aos 21 minutos, num disparo de fora da área que desviou ligeiramente nas costas de Diogo Pereira e entrou no ângulo da baliza minhota.



Manuel Mendonça (30 minutos), também de fora da área, esteve perto de ampliar a vantagem, mas a bola bateu na trave e o Sporting de Braga, que já tinha obrigado Guilherme Pires a 'voar' para deter um livre direto de João Vasconcelos (03), teve a sua melhor oportunidade nos pés de Afonso Duarte (40), mas o guarda-redes 'leonino' foi rápido a fazer a mancha para evitar o golo.



Num lance de insistência do Sporting, e de alguma confusão dentro da grande área 'minhota', a bola sobrou para Vivaldo Semedo, que, aos 54 minutos, 'fuzilou' as redes de Renato Amorim e praticamente assegurou o título para os 'leões'.



Até ao final, os 'verde e brancos' conseguiram segurar a vantagem e o Sporting de Braga, apesar de ter mais alguma posse de bola, não conseguiu encontrar-se com a baliza do Sporting, que esteve várias vezes perto do terceiro em lances de contra-ataque.



O Sporting assegurou, desta forma, o título, numa época em que, até ao momento, sofreu apenas duas derrotas em 33 encontros no escalão, ambas frente ao Benfica, e em que utilizou 31 jogadores, incluindo o avançado Rodrigo Ribeiro, que chegou a ser lançado por Ruben Amorim em cinco encontros da equipa principal.







Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.



Sporting -- Sporting de Braga, 2-0



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Guilherme Santos, 21 minutos.



2-0, Vivaldo Semedo, 54.







Equipas:



- Sporting: Guilherme Pires, Leonardo Barroso, Pedro Silva, João Munis, Rodrigo Dias (José Silva, 87), Alexandre Brito, Manuel Mendonça, Guilherme Santos (Manuel Kissanga, 78), Afonso Moreira (Henrique Arreiol, 87), Rafael Nel (Pedro Sanca, 63) e Vivaldo Semedo (Micael Sanha, 78).



(Suplentes: Salvador Gomes, Guilherme Silva, José Silva, Henrique Arreiol, Manuel Kissnaga, Pedro Sanca e Micael Sanhá).



Treinador: José João Gomes.



- Sporting de Braga: Renato Amorim, Tomás Marques, Jonatas Noro, Diogo Pereira, Francisco Chissumba (Nuno Patrício, 72), Guilherme Barbosa (Diogo Martins,70), Diego Rodrigues (Gonçalo Malheiro, 59), David Duarte (Afonso Machado, 59), João Vasconcelos, Afonso Duarte (João Gil, 59) e Dinis Rodrigues.



(Suplentes: José Monteiro, Afonso Machado, Francisco Pinho, Diogo Martins, Gonçalo Malheiro, João Gil e Nuno Patrício).



Treinador: Pedro Pires.







Árbitro: Paulo Raposo (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Francisco Chissumba (27), Leonardo Barroso (37), Dinis Rodrigues (42) e Pedro Sanca (86).



Assistência: cerca de 300 espetadores.