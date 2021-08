Sporting da Covilhã anuncia a contratação do extremo Ricardo Vaz

Ricardo Vaz, de 26 anos, formado no Estoril Praia, chega aos serranos depois de na última época ter feito apenas um jogo pelo OFI Creta, na sequência da lesão sofrida logo na primeira jornada do campeonato grego.



Antes de rumar ao emblema de Creta, em janeiro de 2019, o avançado alinhou nos espanhóis do Reus durante cinco temporadas.



Ricardo Vaz é o é o nono reforço dos ‘leões da serra’ para a próxima época, depois da integração no plantel serrano do defesa Helitão (ACB Futebol Clube, Brasil), dos avançados Diego Medeiros (ex-Casa Pia), Chico (ex-Portimonense), Diogo Almeida (ex-Benfica B), Jô (ex-Grêmio Juventus), Arnold (ex-Cova da Piedade) e dos médios Felipe Dini e Thiago Moraes, ambos cedidos pelo Portimonense.