Sporting da Covilhã atribui distinção a Tarantini

Ricardo Monteiro, conhecido no mundo do futebol como Tarantini, tornou-se na terça-feira o primeiro atleta profissional da modalidade em Portugal a concluir o doutoramento, pela Universidade da Beira Interior, na Covilhã.A decisão de agraciar o ex-atleta serrano com o emblema de ouro foi tomada no mesmo dia pela direção dos "leões da serra", assinalando "tão importante etapa".”, referiu o Sporting da Covilhã, em comunicado publicado nas redes sociais.Na mesma nota, a direção dos serranos considera Tarantini "".”, acrescenta o clube.O antigo médio, de 38 anos, que se notabilizou ao serviço do Rio Ave, e que depois de terminar a carreira, em 2021, assumiu o cargo de treinador-adjunto da equipa do Famalicão, da I Liga, viu a suaser aprovada por unanimidade.Ricardo Monteiro tinha em 2006 terminado a licenciatura e em 2014 completado o mestrado na mesma instituição de ensino superior.Tarantini, como começou a ser chamado no Sporting da Covilhã, pelo treinador João Cavaleiro, iniciou a carreira profissional nos "leões da serra", cores que vestiu durante cinco temporadas, entre 2001 e 2006.O médio, formado no Amarante, rumou depois ao Gondomar, Portimonense e alinhou durante 13 temporadas no Rio Ave.