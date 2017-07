Sporting da Covilhã e Desportivo das Aves empatam na apresentação dos serranos

16 Jul, 2017, 10:53 | Futebol Nacional

A partida começou movimentada, com o Desportivo das Aves, com oito reforços no 'onze' titular, a jogar com as linhas muito subidas e a rondar com perigo a baliza serrana.



Mas foi o Sporting da Covilhã, com sete novos jogadores na formação inicial, a criar a primeira ocasião flagrante, quando Adul Seidi rematou ao lado da baliza avense logo aos dois minutos, em resposta ao livre apontado por Índio.



A resposta chegou no minuto seguinte, por Sami, de cabeça, mas Igor Rodrigues resolveu. Os 'leões da serra' foram aliviando a pressão, equilibraram a partida e conseguiram voltar a criar perigo, ambas as vezes por Índio, o primeiro remate ao lado e o segundo desviado por Washington.



Da parte dos avenses, que somam uma derrota e um empate na pré-época, Braga e Nildo também tentaram a sorte.



No segundo tempo ambos os técnicos fizeram várias alterações e também escassearam reais ocasiões.



Numa partida sem intensidade e com ambas as equipas a revelarem falta de objetividade, o jogo pautou-se sobretudo pela circulação de bola e apenas em lances de bola parada a bola foi chegando à área.



No quarto teste da temporada o Sporting da Covilhã soma a segunda vitória, enquanto os comandados de Ricardo Soares continuam sem ganhar.