Sporting da Covilhã leva empate de Penafiel

Os serranos ganharam vantagem no marcador, na primeira transição rápida do encontro, por Rui Gomes, aos quatro minutos, mas depois a equipa recuou, deu iniciativa aos locais e limitou-se a defender a sua baliza, num registo que se manteve durante a maior parte do tempo.



A estratégia do Covilhã, equipa que não vence para o campeonato desde 15 de agosto de 2021 (2-1 ao Académico de Viseu, na segunda jornada), sofreu um abalo aos 32 minutos, quando Feliz empatou o jogo para o Penafiel, com um remate colocado, após ganhar um ressalto à entrada da área.



O resultado só não voltou a sofrer alterações por demérito dos avançados locais, num desperdício bem exemplificado no remate falhado por Édi Semedo, aos 65 minutos, quando tinha ‘via verde’ para fazer o segundo golo.



O Covilhã só nos descontos ameaçou a baliza de Caio Secco.



Com este empate, o Penafiel subiu, provisoriamente, ao oitavo posto, com 31 pontos, mas está cada vez mais longe dos lugares de subida, enquanto o Sporting de Covilhã manteve o 16.º lugar, que dá direito a disputar o ‘play-off’ de manutenção, com 19.



Jogo no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Sporting da Covilhã, 1-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Rui Gomes 04 minutos.



1-1, Feliz Vaz, 32.



Equipas:



- Penafiel: Caio Secco, Vitinha, Silvério, Gonçalo Loureiro, Ruca (Simãozinho, 83), Capela, João Amorim (Vasco Braga, 63), Feliz Vaz, Zé Valente (Robinho, 61), Édi Semedo (Rui Pedro, 83) e Roberto (Ronaldo Tavares, 63).



(Suplentes: Nuno Macedo, Lucas Tagliapietra, Simãozinho, Vasco Braga, Bruno César, Robinho, Pedro Prazeres, Rui Pedro e Ronaldo Tavares).



Treinador: Filipe Rocha.



- Sporting da Covilhã: Léo, Jean Felipe, Jaime Simões, Helitão, Lucas Barros, Gilberto, Jorge Teixeira (Samu, 64), Tembeng (Perea, 84), Kukula (Camilo Triana, 83), Diogo Almeida (Jorge Vilela, 84) e Rui Gomes (Ryan Teague, 73).



(Suplentes: Bruno Bolas, André Almeida, Tiago Moreira, Jorge Vilela, Felipe Dini, Ryan Teague, Perea, Samu e Camilo Triana).



Treinador: Leonel Pontes.



Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vitinha (67), Diogo Almeida (72), Lucas Barros (88) e Vasco Braga (90+4). Cartão vermelho direto para Roberto, no banco de suplentes (90+5).



Assistência: Cerca de 300 espetadores.