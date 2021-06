Sporting da Covilhã regressa ao trabalho com os reforços Cornélio, Medeiros e Chico

O médio ofensivo Diogo Cornélio (ex-júnior), o extremo Diego Medeiros (ex-jogador da Casa Pia) e o avançado de 22 anos Francisco Cardoso, conhecido no mundo do futebol como Chico, cedido pelo Portimonense, foram os novos rostos no primeiro treino.



No apronto estiveram ainda os guarda-redes Igor Araújo e Bruno Bolas, os defesas Tiago Moreira, Jaime Simões, André Almeida, David Santos e Joel e os médios Gilberto e João Vilela.



Da última temporada continuam também Jean Felipe, dispensado do treino por motivos pessoais, e o guardião Leo Navacchio, a terminar o período de quarentena, após uma viagem de férias, ambos, tal como Vilela, emprestados pelo Portimonense.



Atualmente com 14 elementos, Wender pretende ter um grupo com “25 ou 26 jogadores”, que misture “juventude com experiência”.



Segundo Wender, que se faz acompanhar dos adjuntos Ricardo Gomes e Edson, a que se juntaram Luciano Vítor e Rodrigo Matos, há jogadores em quarentena, à espera de integrarem o grupo de trabalho, e vários referenciados, para o meio-campo e para o ataque.



“Há muitos referenciados, muitos em fase de negociação, não são dados nomes por não estar ainda no papel”, salientou o técnico.



O sucessor de Bizarro nos ‘leões da serra’ disse à agência Lusa ter-lhe sido “pedida ambição”, acreditar que “é sempre possível a vitória” e o objetivo da permanência no segundo escalão do futebol nacional, “mas de uma forma mais fácil, mais sólida”.



“Podermos sempre olhar para cima e não ficarmos com medo dos que vêm atrás, esse é o nosso grande objetivo”, referiu o novo treinador dos serranos, no final do treino.



Wender mostrou-se satisfeito com a continuidade da estrutura defensiva da última época, porque “a casa constrói-se pelos alicerces” e são jogadores que já se conhecem, conhecem o clube e “têm qualidade”.



“Essa fundação já está aí, agora vamos preencher a casa com criatividade, com um requinte diferente”, salientou o treinador do Sporting da Covilhã, clube que apenas manteve da época transata dois médios e não manteve nenhum jogador do setor atacante.



Nos dois próximos dias o plantel tem agendados exames médicos e no sábado, 03 de julho, faz o primeiro jogo de preparação, às 10:30, frente a uma seleção de jogadores do campeonato distrital de Castelo Branco.



Os serranos têm ainda previstos, durante a pré-época, dois jogos com o Portimonense (10 de julho, fora, e 18, em casa), um com o Trofense (13) e outro com o Académico de Viseu (15).



A equipa fará o estágio em Seia, no distrito da Guarda, na terceira semana de preparação, entre 12 e 16 de julho.



Nos últimos anos, o Sporting da Covilhã tem feito a concentração também na Serra da Estrela, mas na Pousada da Juventude, nas Penhas da Saúde, Covilhã. Este ano desloca-se até ao outro lado da montanha e fará dois jogos de preparação durante esse período, em 13 de julho, com o Trofense, às 18:00, em Fornos de Algodres, e dia 15, com o Académico de Viseu, às 10:30, em Seia.



O presidente, José Mendes, alertou, na última assembleia geral do clube, que "não está fácil" contratar jogadores, por o mercado estar inflacionado.



"Toda a gente está a perder a cabeça", disse o presidente, sobre os valores das transferências, avisando os sócios que o Sporting da Covilhã "não deve nada a ninguém" e vai "seguir a sua linha", contratando "em função da disponibilidade financeira".



O dirigente manifestou na reunião magna o objetivo de "fazer uma boa equipa e melhorar a classificação substancialmente", sendo que a manutenção é a grande meta a alcançar pelo emblema há mais anos consecutivos no segundo escalão do futebol nacional.