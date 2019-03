Sporting da Covilhã vence Oliveirense e continua invencível desde janeiro

Lusa Comentários 10 Mar, 2019, 17:12 | Futebol Nacional

A equipa de Filó abriu o marcador aos 19 minutos, por intermédio de Jaime, aumentando aos 33, granças ao golo de Diego Medeiros, enquanto Agdon reduziu para a Oliveirense três minutos depois.



Os 'serranos' abriram o marcador na sequência de um pontapé de canto, com Diego Medeiros a desviar ao primeiro poste para defesa de Kadu e, na confusão, Jaime a aparecer no sítio certo para abrir o marcador.



A Oliveirense ainda pôde reduzir numa perda de bola de Rodrigues, mas Agdon escorregou no momento de rematar, tendo o Sporting da Covilhã aumentado a vantagem logo a seguir, numa boa jogada de Adriano no flanco direito, com o esférico a sobrar para Diego Medeiros que 'fuzilou' Kadu.



Pouco depois, a formação de Pedro Miguel reduziu, num cruzamento rasteiro de João Graça que encontrou Agdon, para este desviar acertadamente, enquanto, do outro lado, Medeiros tirou Alemão da frente, serviu Mica, mas o remate foi para às mãos de Kadu.



No regresso dos balneários, os serranos limitaram-se a defender a vantagem, enquanto os unionistas não conseguiam aproximar-se da área adversária com perigo, sendo que os únicos lances dignos de registo surgiram já nos descontos, num remate de Ricardo Tavares de longe, e depois num cabeceamento de Bouldini que colocou São Bento à prova.



Esta vitória permite uma subida até ao oitavo lugar do Sporting da Covilhã, enquanto a Oliveirense mantém-se fora da zona de despromoção, mas só dois pontos acima da 'linha de água'.







Jogo no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.



Oliveirense -- Sporting da Covilhã, 1-2.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



0-1, Jaime, 19 minutos.



0-2, Diego Medeiros, 33.



1-2, Agdon, 36.







Equipas:



- Oliveirense: Kadu, Alemão (Oliveira, 82), Manuel Godinho, Mathaus, Ricardo Tavares, Filipe Gonçalves, Paraíba, João Graça, Sérgio Ribeiro (Bouldini, 69), Agdon e Fati (Diogo Valente, 59).



(Suplentes: Coelho, Diogo Sousa, Diogo Clemente, Bouldini, Oliviera, Diogo Valente e Wellington).



Treinador: Pedro Miguel.



- Sporting da Covilhã: São Bento, Tiago Moreira, Rafael Vieira, Jaime, Soares, Gilberto, Guilherme Rodrigues, Mica Silva (Semedo, 83), Adriano, Kukula (Deivison, 68) e Diego Medeiros (Bonani, 78).



(Suplentes: Bruno Miguel, João Cunha, Semedo, Deivison, Zé Pedro, Leandro Pimenta e Bonani).



Treinador: Filó.







Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paraíba (43), Ricardo Tavares (62), Alemão (71), Soares (72) e Bouldini (72)



Assistência: 384 espetadores.