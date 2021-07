Sporting da Covilhã vence por 7-1 no primeiro teste da pré-época

Na partida, disputada no Complexo Desportivo da Covilhã, o treinador, Wender, aproveitou para rodar todos os jogadores.



O reforço Diego Medeiros (ex-Casa Pia) inaugurou o marcador, Jean Felipe aumentou a contagem, Gilberto marcou o terceiro e Chico (ex-Portimonense) ‘bisou’ antes do intervalo.



Após o reatamento, Matias reduziu para 5-1, mas João Vilela apontou o sexto golo dos serranos e Joel Vital fixou o 7-1 final.



O treinador, Wender, mostrou-se satisfeito com a resposta da equipa.



“Este teste correu lindamente. Independentemente do resultado, o importante é ver as dinâmicas que foram treinadas e que aconteceram nos golos e no jogo em geral”, disse o técnico, em declarações à agência Lusa.



A treinar desde segunda-feira, e com alguns jogadores a chegarem durante a semana, o treinador dos ‘leões da serra’ disse que os primeiros dias de trabalho superaram as expectativas.



“Estou muito satisfeito, foi uma semana que foi além das minhas expectativas. Fiquei gratificado pelos treinos, pelo foco, pela técnica, por aquilo que eles puseram em prática. Estou bastante feliz nesta primeira semana”, referiu o treinador brasileiro.



Segundo Wender, além dos seis reforços que já se juntaram ao grupo, mais os três jogadores da equipa B, são aguardados na próxima semana elementos que se encontram a cumprir quarentena e “ainda são precisas umas peças”.



“Nós pretendemos mais um médio, mais um ‘10’ ou segundo avançado, mais um extremo. As coisas estão encaminhadas e vão acontecer no seu devido momento. Quantos jogadores, vai depender. Pretendemos estar no mercado ainda por cinco a seis jogadores”, adiantou Wender, ainda no relvado.



O treinador afirmou estar satisfeito com o que tem visto “no trabalho diário” e perspetivou “uma boa época”.