Sporting da Covilhã vence Trofense e volta aos triunfos três meses depois

Os golos foram marcados por Kukula (58) e por Samu (85), prolongando para sete o jejum de jogos sem ganhar do Trofense, que se mantém no 14.º lugar da classificação.



Os serranos, há três meses sem ganhar e atirados para a zona de despromoção pela vitória do Varzim sobre o Académico de Viseu (1-0), entraram em campo a precisarem pontuar frente à formação nortenha, há seis jogos sem vencer, mas nenhuma equipa conseguiu assumir o jogo.



Numa primeira metade dividida, pouco fluida e em que ambos os emblemas mostraram falta de objetividade e dificuldades na dinâmica ofensiva, o encontro chegou ao intervalo sem golos.



Helitão, a passe de Jean Felipe, teve uma boa oportunidade para pôr os ‘leões da serra’ na frente do marcador, mas, numa posição privilegiada, rematou muito por cima e pouco depois foi Mutsinzi e desviar ao lado do poste a investida de Rui Gomes.



Caio Marcelo esboçou uma resposta, mas a bola saiu ao lado e mais tarde Léo afastou o remate de Bruno Almeida.



No reatamento Chaló mexeu na equipa, mas foi o Covilhã a assustar primeiro, por Helitão, e a inaugurar o marcador na sequência de um bom trabalho de Rui Gomes no corredor esquerdo, que cruzou para o segundo poste, onde Kukula, livre de marcação, cabeceou certeiro aos 58 minutos.



Ao minuto 68, Matheus criou perigo por parte do Trofense e, do lado do Covilhã, André Almeida errou o alvo por pouco e alojou a bola na rede por cima da baliza.



Bruno Almeida, de livre, atirou por cima e o serrano Samu, acabado de entrar e isolado, desperdiçou ocasião soberana para aumentar a contagem, mas redimiu-se aos 85 minutos, quando marcou o golo que tranquilizou os ‘leões da serra’, assistido por Rui Gomes.



Nos descontos André Almeida podia ter marcado o terceiro, mas a bola passou a rasar o poste. O encontro terminou com a equipa do Trofense junto dos adeptos, que pediram explicações aos jogadores.