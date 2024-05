Sporting de Braga campeão de juniores pela terceira vez, 10 anos depois

Os bracarenses empataram 3-3 no terreno do FC Porto e somam 31 pontos, após 13 das 14 jornadas da fase final, mais cinco do que o Benfica, que cedeu uma igualdade 0-0 na visita ao Académico de Viseu.

O Sporting de Braga repetiu os feitos de 1976/77 e 2013/14, igualando a Académica com três vitórias no campeonato, num historial que é dominado pelo Benfica, com 25 títulos, mais dois do que o FC Porto (23) e mais oito do que o Sporting (17).