Sporting de Braga concentra-se em hotel como proteção "na fase de maior risco"

Segundo uma nota divulgada pelo clube, hoje e sexta-feira, jogadores, treinadores e elementos do 'staff' afetos aos trabalhos da equipa principal "vão ser sujeitos a dois testes, cumprindo o protocolo anunciado aquando da retoma e que continuará a ser seguido ao longo das próximas semanas".



Cumprindo o "dever de recolhimento" inscrito no parecer técnico da Direção-Geral da Saúde (DGS) para o regresso da I Liga, os bracarenses vão concentrar-se depois numa unidade hoteleira da cidade, "onde a comitiva ocupará alas completamente isoladas e de acesso exclusivo, sem qualquer contacto com outros hóspedes nem circulação por áreas comuns, garantindo assim a máxima segurança de todos os elementos da equipa".



"Considerando que se atravessa a fase de maior risco, devido ao levantamento das medidas de confinamento social e consequente retoma de várias atividades, esta é a melhor salvaguarda para o grupo de trabalho do Sporting de Braga, que continuará a avaliar a evolução do cenário epidemiológico em Portugal para definir se, em algum momento, será possível a transição para o recolhimento domiciliário", pode ler-se.



Esta medida visa proteger "não apenas o grupo de trabalho, mas também as respetivas famílias, anulando ao máximo o potencial de contágio e as consequências que pudessem advir do mesmo".



"O Sporting de Braga continuará a utilizar, de forma exclusiva, as instalações da cidade desportiva, respeitando as normas inscritas no protocolo de retoma interno, preparando-se dessa forma para o regresso da competição, já anunciado para 04 de junho [defrontando, na condição de visitante, o Santa Clara]”, indica a nota.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho.



Faltam disputar 90 jogos do principal escalão, que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor 'encarnados' a 'azuis e brancos'.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 297 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 1.184 pessoas das 28.319 confirmadas como infetadas, e há 3.198 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.