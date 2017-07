Sporting de Braga confirma contratação do guarda-redes André Moreira

Lusa 13 Jul, 2017, 17:04 | Futebol Nacional

"Temos Guerreiro! Bem-vindo, André Moreira", lê-se nas páginas dos bracarenses, como legenda de uma fotografia do presidente António Salvador ao lado do guarda-redes de 21 anos dos quadros do Atlético de Madrid.



Depois de ter chegado a sénior no Ribeirão, no qual cumpriu a formação, o internacional sub-21 assinou pelos 'colchoneros', que o cederam, por empréstimo, a Moreirense, União da madeira e Belenenses, nas últimas três temporadas.



"A SC Braga, SAD anuncia que chegou a acordo com o Atlético de Madrid para a cedência, por uma época desportiva, de André Moreira", acrescentou o quinto classificado da I Liga na época passada, no seu sítio oficial na Internet.







Em declarações ao clube, André Moreira recordou já ter treinado "no passado" com os bracarenses, considerando a transferência como "uma situação natural".



"Entraram em contacto comigo e para mim não foi difícil dizer que sim a um clube grande como este (...). Estava a precisar de um clube ambicioso e no qual possa determinar metas altas. É um passo importante, seguro e que tem tudo para correr bem", sublinhou, realçando como objetivo regressar à seleção.