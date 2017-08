Sporting de Braga derrota Portimonense e soma primeiros pontos na I Liga

Lusa 13 Ago, 2017, 20:03 / atualizado em 13 Ago, 2017, 20:04 | Futebol Nacional

No Estádio Municipal de Braga, Xadas, aos 45+2 minutos, e Rui Fonte, aos 68 minuto, marcaram os golos da vitória do Braga, que se estreou com uma derrota perante o Benfica, enquanto Paulinho fez o golo do recém-promovido Portimonense, que começou o campeonato com um triunfo sobre o Boavista.

O Sporting de Braga soma assim os seus primeiros três pontos, igualando o Portimonense, entre outros, num campeonato comandado por Sporting e pelo Rio Ave, ambos com seis pontos, quando ainda estão por concretizar as deslocações do FC Porto a Tondela, ainda hoje, e do Benfica ao terreno do Desportivo de Chaves, na segunda-feira.