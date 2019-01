Sporting de Braga empata em Portimão e falha aproximação ao FC Porto

Lusa Comentários 10 Jan, 2019, 22:18 / atualizado em 10 Jan, 2019, 22:31 | Futebol Nacional

O jogador do Portimonense Vitor Tormena disputa a bola com Dyego Sousa do Sporting de Braga | Luís Forra - Lusa

Já depois de ter vencido dois `grandes` em Portimão, Benfica e Sporting, e de ter criado dificuldades ao FC Porto no Dragão, o Portimonense entrou bem e, logo aos três minutos, adiantou-se no marcador por Wellington Carvalho, ao que o Sporting de Braga respondeu já no segundo tempo, através do atual melhor marcador do campeonato, Dyego Sousa, que fez o seu 12.º golo na prova.

Com este empate, o Sporting de Braga mantém, para já, o segundo lugar da prova com 37 pontos, menos cinco do que o líder FC Porto, enquanto o Portimonense manteve o oitavo lugar, agora com 24 pontos.

Veja aqui o resumo da partida