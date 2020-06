Sporting de Braga "espreita" o pódio, Famalicão "protege" lugar europeu

O Sporting de Braga vai procurar hoje ‘roubar' provisoriamente o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol ao Sporting, diante de um Rio Ave que se mantém no encalço do ‘europeu' Famalicão, na 29.ª jornada.



Os bracarenses, que voltaram aos triunfos no dérbi com o Vitória de Guimarães, na ronda anterior, ocupam o quarto lugar, com 50 pontos, sendo que, em caso de triunfo no reduto dos vila-condenses, a partir das 21:30, ultrapassam, à condição, o Sporting, que soma 52 e encerra a jornada na quarta-feira, na receção ao Gil Vicente.



Contudo, a formação comandada por Custódio terá pela frente um Rio Ave que, apesar da série de cinco partidas seguidas sem vencer em casa, continua em busca de um lugar na Liga Europa da próxima temporada, ocupando o sexto lugar, a apenas um ponto do quinto, o Famalicão.



De resto, quando entrar em campo, a formação de Vila do Conde já saberá o resultado dos famalicenses, que recebem o ‘aflito' Portimonense, às 17:00. A equipa orientada por João Pedro Sousa, ainda invicta nesta retoma do campeonato, com duas vitórias e dois empates, pode mesmo colocar pressão no Sporting de Braga, já que dista a apenas cinco pontos dos ‘arsenalistas'.



Se o Famalicão quer segurar a posição, o Portimonense só pensa em dar sequência à recuperação que tem encetado desde o recomeço da I Liga, para continuar a alimentar a esperança de se manter no escalão máximo.



Os algarvios não averbaram qualquer derrota nas últimas quatro jornadas, mas continuam em penúltimo lugar, a cinco pontos do Tondela, que é o primeiro emblema acima da linha de água', depois de o Marítimo ter ‘fugido' na tabela, com o triunfo sobre o Benfica.



No outro embate do dia, os dois Vitórias encontram-se em Guimarães, às 19:15, em posições distintas na tabela, mas com registos bastante semelhantes no pós-retoma, tendo em conta que nenhuma das formações conseguiu um triunfo nestas quatro rondas.



Os minhotos, no sétimo posto, com 40 pontos, procuram algum ‘fôlego' para se intrometerem no duelo pela Europa, embora em desvantagem face a Famalicão e Rio Ave, enquanto os sadinos ainda não conseguiram assegurar a manutenção.



O FC Porto, que venceu na deslocação a Paços de Ferreira (1-0), lidera o campeonato com 70 pontos, mais seis que o Benfica, derrotado na Madeira (2-0), e que viu o treinador Bruno Lage deixar o comando técnico da equipa, numa jornada que já confirmou a descida do Desportivo das Aves.



Programa da 29.ª jornada:



- Domingo, 28 jun:



Boavista - Santa Clara, 1-0



- Segunda-feira, 29 jun:



Desportivo das Aves - Moreirense, 0-1



Marítimo - Benfica, 2-0



Paços de Ferreira - FC Porto, 0-1



- Terça-feira, 30 jun:



Famalicão - Portimonense, 17:00



Vitória de Guimarães - Vitória de Setúbal, 19:15



Rio Ave - Sporting de Braga, 21:15



- Quarta-feira, 01 jul:



Belenenses SAD - Tondela, 19:00 (Cidade do Futebol)



Sporting - Gil Vicente, 21:15