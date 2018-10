Sporting de Braga goleia Nacional e está perto da "Final Four"

Lusa Comentários 30 Out, 2018, 22:22 | Futebol Nacional

Com esta vitória, o Sporting de Braga soma agora seis pontos no grupo B e perfila-se como o principal candidato a seguir para a fase que se vai disputar no seu estádio, em janeiro do próximo ano, podendo mesmo ficar já apurado se o Vitória de Setúbal - Tondela, a ser jogado apenas em novembro, ficar empatado.



Os avançados Dyego Sousa (05 e 41) e Paulinho (43 e 46) bisaram, tendo Sequeira feito o outro golo dos minhotos (20) dando ao Sporting de Braga uma das vitórias mais fáceis e indiscutíveis dos últimos tempos perante um Nacional demasiado frágil.



A equipa de Costinha não vence há mais de dois meses, vinha de uma derrota caseira (1-0, Portimonense) e de ser eliminado da Taça de Portugal pelo Lusitano de Vildemoinhos, do terceiro escalão do futebol português, e deixou uma imagem muito má em Braga.



A desorientação dos madeirenses começou a evidenciar-se logo após o apito inicial e, com apenas 15 segundos jogados, já o Sporting de Braga tinha criado duas situações de perigo, a segunda com Fábio Martins a enviar a bola à barra.



O Nacional mostrava fragilidades defensivas gritantes e, depois de Diogo Coelho quase ter feito autogolo, do canto cobrado por Fábio Martins resultou o primeiro da partida, com Dyego Sousa a empurrar depois de um primeiro desvio de Paulinho ao primeiro poste (05).



O Sporting de Braga, que vinha de um empate em Guimarães (1-1) que lhe permitiu continuar na frente do campeonato, agora com a companhia do FC Porto, apresentou-se com quatro alterações, metade das feitas pelo técnico do Nacional, e à passagem dos 20 minutos Sequeira fez o segundo com um grande remate de muito longe.



Os minhotos faziam o que queriam do Nacional e, por três vezes, desperdiçaram oportunidades claras para marcar (Paulinho, Dyego Sousa e Fábio Martins), havendo também mérito do guardião Daniel.



Quando acelerava um pouco, a equipa de Abel Ferreira criava perigo e, aos 41 minutos, Paulinho fugiu pela direita e serviu Dyego Sousa que só teve que encostar para o 3-0.



Dois minutos depois, inverteram-se os papéis perante uma dupla de centrais do Nacional de ‘papel': Dyego Sousa assistiu Paulinho e este fez o quarto com um remate cruzado.



O quinto surgiu logo no primeiro minuto da segunda parte, com Fábio Martins a ‘fabricar' o golo que ofereceu para o ‘bis' de Paulinho.



A partida foi caindo de ritmo, mas o Sporting de Braga podia ter feito mais golos, com destaque para um remate ao poste de Dyego Sousa (61).



Jogo no Estádio Municipal de Braga.



Sporting de Braga - Nacional, 5-0.



Ao intervalo: 4-0.



Marcadores:



1-0, Dyego Sousa, 05 minutos.



2-0, Sequeira, 20.



3-0, Dyego Sousa, 41.



4-0, Paulinho, 43.



5-0, Paulinho, 46.



Equipas:



- Sporting de Braga: Marafona, Marcelo Goiano, Bruno Viana, Pablo Santos, Sequeira, Claudemir (Palhinha, 46), Fransérgio, Fábio Martins, Esgaio (Murilo, 55), Paulinho e Dyego Sousa (Eduardo, 67).



(Suplentes: Tiago Sá, Lucas, Palhinha, João Novais, Eduardo, Wilson Eduardo e Murilo).



Treinador: Abel Ferreira.



- Nacional: Daniel, Kalindi, Arthur, Diogo Coelho, Campos, Alhassan, Palocevic (Diego Barcelos, 46), Kaká (Gorré, 75), Witi, Camacho (Sérgio Marakis, 75) e Brayan Riascos.



(Suplentes: Framelin Ohoulo, Júlio César, Arabidze, Diego Barcelos, Gorré, Sérgio Marakis, Rochez).



Treinador: Costinha.



Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Bruno Viana (35).



Assistência: 5.753 espetadores.