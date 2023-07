Sporting de Braga goleia Torreense, da II Liga, no primeiro ensaio da época

O Sporting de Braga, com os reforços Marín e Vítor Carvalho como titulares, goleou hoje o Torreense, da II Liga, por 4-0, no primeiro jogo particular de futebol da pré-temporada 2023/24, disputado no Complexo Desportivo de Fão.

André Horta (20 minutos), Rodrigo Gomes (23), Banza (58) e Ricardo Horta (90+3) marcaram os golos da equipa orientada por Artur Jorge, que apresentou no 'onze' inicial os dois únicos reforços até agora contratados, o lateral esquerdo espanhol Marín e o médio brasileiro Vítor Carvalho, ambos ex-Gil Vicente.



Terceiro classificado da I Liga da época passada - vai disputar a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões dentro de cerca de quatro semanas -, o Sporting de Braga jogou de início com Lukas Hornicek, Fabiano, Paulo Oliveira, Diogo Fonseca, Marín, Castro, Vítor Carvalho, André Horta, Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló e Mario González (em 4x3x3).



Ainda sem Victor Gómez e Abel Ruiz, a gozarem um período de férias depois da participação pela Espanha no recente Europeu sub-21, Artur Jorge utilizou 25 jogadores, deixando no banco apenas o quarto guarda-redes, Bernardo Fontes.



Destaque também para a titularidade de Mario González e Fabiano, avançado espanhol e lateral direito brasileiro que regressaram de empréstimo, mas que têm o futuro ainda indefinido nos 'arsenalistas'.



O Torreense, nono classificado da II Liga em 2022/23, jogou de início com Ricardo Fernandes, Marvin, João Afonso, Guilherme, Nuno Campos, Benny, Andrezinho, Keffel, Renato Santos, Patrick e Whelton (3x4x3).



André Horta inaugurou o marcador com um grande golo após ultrapassar dois adversários e rematar em arco fora da área e, três minutos depois, Rodrigo Gomes encostou no 'coração' da área após um grande passe de Fabiano.



Tiago Sá, que entretanto rendeu o guardião checo, impediu o empate com duas grandes defesas em menos de um minuto, únicas ocasiões para marcar do Torreense no jogo.



Na segunda parte, jogada num ritmo mais 'morno', Banza roubou a bola ao guarda-redes adversário e, de ângulo reduzido, fez o terceiro (58), tendo Ricardo Horta fechado as contas no último lance do jogo (90+3) numa recarga após primeiro remate de Djibril.