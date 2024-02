Sporting de Braga junta-se ao FC Porto nos ‘oitavos’ da UEFA Youth League

Após um ‘nulo’ ao intervalo em Belgrado, a equipa bracarense inaugurou o marcador aos 64 minutos, por intermédio de Roger Fernandes, e confirmou o apuramento aos 90+1, com um golo de Afonso Duarte, juntando-se ao FC Porto nos oitavos de final.



Apesar do ‘sinal mais’, a equipa portuguesa apenas se colocou em vantagem após a hora de jogo, graças a um erro da defesa anfitriã, que permitiu a antecipação e o desvio vitorioso de Roger Fernandes, depois de o guarda-redes Vanja Radulaski ter desviado o remate inicial de José Rodrigues.



Os sérvios tentaram reagir e arriscaram mais no ataque, mas os ‘arsenalistas’ sentenciaram o play-off, disputado em um único jogo, já no período de compensação, na sequência de um rápido contra-ataque, concluído com frieza por Afonso Duarte.



O Sporting de Braga, que foi obrigado a disputar uma partida suplementar por ter sido segundo classificado no Grupo C, atrás do Real Madrid, juntou-se nos ‘oitavos’ ao FC Porto, vencedor do agrupamento H, à frente do FC Barcelona.



As duas outras equipas portuguesas já tinham sido eliminadas: o Benfica por ter terminado em terceiro lugar no Grupo D, atrás do Salzburgo e do Inter Milão, enquanto o Famalicão, campeão nacional, foi afastado pelos dinamarqueses do Midtjylland na primeira ronda do Caminho dos Campeões.