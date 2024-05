Sporting de Braga quer ganhar "jogo de homens" com Vitória de Guimarães

Após uma vitória difícil diante do Casa Pia, por 4-3, na ronda anterior, os bracarenses entram para as duas últimas jornadas ainda na luta pelo último lugar do pódio com o FC Porto (que recebem na derradeira ronda), mas com o quarto ainda não garantido e com o Vitória de Guimarães, rival de sábado, à espreita.



“É um jogo para homens, em que temos que estar unidos, com um espírito de grupo e de equipa muito grande e forte. O Vitória é uma excelente equipa, bem orientada e está a fazer um excelente campeonato. Mas, nós temos as nossas ideias e estamos convictos de que vamos lutar para ganhar, com toda a nossa energia”, notou o treinador, lembrando que há duas épocas que o Sporting de Braga não ganha em Guimarães “e isso não é normal”.



A equipa voltou a sofrer golos – três – na última jornada, mas o técnico preferiu olhar para o facto de, uma vez mais, ter conseguido dar a volta ao resultado, e assegurou a crença de que “é possível chegar ao terceiro lugar”.



Rui Duarte nem quer colocar a hipótese de perder – “perder aqui custa muito” – um dérbi minhoto que “tem um impacto incrível” na região.



“Queremos mostrar que queremos andar lá em cima e não a olhar para baixo, mas com toda a humildade, trabalhando muito durante o jogo. Há jogadores aqui com uma carreira incrível, internacionais, e que continuam a ter muita ‘fome’, esse é que é o caminho”, disse.



Expulso diante dos casapianos, Rui Duarte apanhou um jogo de suspensão, tendo admitido que gostaria de estar no banco ‘arsenalista’, “porque queria estar lá a viver aquilo”, mas garantiu que “a equipa não vai abanar por isso”.



“Esteja onde estiver, a informação chegará. A equipa técnica está imbuída num espírito de partilha, todos sabem o que fazer e são competentes, estamos convictos que não vai ser por aí que o jogo vai correr mal. Queremos continuar a alimentar o sonho do terceiro lugar”, reforçou.



O treinador considera que a equipa joga cada vez mais à sua imagem e que existe “um ambiente saudável de uma equipa que quer ganhar, recheada de talento e qualidade, mas que sabe que tem que trabalhar muito para conseguir os objetivos”.



O treinador referiu em anteriores conferências de imprensa que, além dos objetivos coletivos, havia também jogadores com metas individuais, como Banza, máximo goleador da equipa, mas o ponta-de-lança congolês 'eclipsou-se' nas últimas jornadas, estando em 'branco' há cinco jogos e tendo sido substituído ao intervalo diante dos ‘gansos’.



“Eu não estou preocupado se é o Banza a marcar, até pode ser o Matheus [guarda-redes]. Quero é que a equipa ganhe. O que se passa com ele? Não se passa nada, são fases que os jogadores passam, umas mais positivas e outras menos. A equipa já tem 51 jogos, quase 11 meses de época. Se calhar deixou de ter no treino uma ou outra situação que era mais propícia a ele, o que desconheço. Mas, quem entra tem acrescentado e isso é muito positivo”, disse, não querendo desenvendar se Abel Ruiz, que 'bisou' com o Casa Pia, será titular em vez de Banza.



Paulo Oliveira e Álvaro Djaló são baixas certas para Guimarães, devido a castigo, mas o defesa direito Victor Gómez regressa após cumprir um jogo de penalização disciplinar.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 65 pontos, e Vitória de Guimarães, quinto, com 60, defrontam-se a partir das 20:30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, num jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.