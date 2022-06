Sporting de Braga regressa ao trabalho com 23 jogadores

David Carmo, Ricardo Horta, Vítor Oliveira, Abel Ruiz, Mario González e Dinis Rodrigues estiveram ausentes por terem terminado a época mais tarde devido a compromissos de seleções e clubes (Mario González, que esteve emprestado ao Tenerife) e apresentam-se mais tarde ao serviço da equipa agora orientada por Artur Jorge.



Entre os 23 jogadores que se apresentaram, os guarda-redes Bernardo e Bogdan e o médio Schurrle não deverão fazer parte do plantel, que deverá ser formado por 25/26 jogadores, três deles guarda-redes, quase metade oriundo da formação (12).



Ainda sem reforços e uma indefinição em torno de eventuais saídas, com David Carmo, Al Musrati e Ricardo Horta à cabeça nos mais pretendidos, nota para os regressos de Zé Carlos, Borja e Mario González, após empréstimos ao Gil Vicente, aos turcos do Alanyaspor e espanhóis do Tenerife, respetivamente.



Destaque também para a integração dos avançados Álvaro Djaló, espanhol, de 22 anos, que alinhou na época passada pela equipa B, e Dinis Rodrigues, internacional sub-17, que completa 17 anos em julho, em quem o Sporting de Braga deposita grandes esperanças.



Os responsáveis do clube minhoto procuram assegurar ainda a continuidade do lateral Yan Couto, que esteve emprestado pelo Manchester City na temporada anterior.



Hoje e sexta-feira decorrerão os exames médicos e testes físicos e, para segunda-feira, está marcado o início dos treinos de pré-época, na Cidade Desportiva do clube, que terminou a I Liga 2021/22 no quarto lugar.



Na preparação para a nova temporada, os "arsenalistas" têm jogos agendados com Oliveirense (6 de julho), Vizela (9 de julho), Arouca (12 de julho), Middlesbrough (15 de julho), Nice (20 de julho), Portimonense (23 de julho) e Celta de Vigo (29 de julho), sendo que este último, diante dos galegos, servirá de apresentação aos sócios bracarenses.



Plantel provisório do Sporting de Braga 2022/23:



- Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Hornicek, Bernardo e Bogdan.



- Defesas: Fabiano, Zé Carlos, Tormena, Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues, David Carmo, Sequeira, Borja.



- Médios: Gorby, Castro, André Horta, Lucas Mineiro, Al Musrati, Schurrle.



- Avançados: Francisco Moura, Roger, Álvaro Djaló, Iuri Medeiros, Ricardo Horta, Rodrigo Gomes, Abel Ruiz, Vítor Oliveira, Mario González, Dinis Rodrigues.



- Saídas: Yan Couto (Manchester City, Ing).