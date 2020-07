Sporting de Braga retira confiança a Fontelas Gomes

No dia a seguir à derrota em Vila do Conde, diante do Rio Ave (3-2), que ditou a saída do comando técnico de Custódio Castro, o clube minhoto, num comunicado assinado pelo seu presidente, António Salvador, considera quePara o Sporting de Braga, "não é entendível que, numa fase de renovação dos seus órgãos, a FPF mantenha intacta uma gestão que se tem revelado um fracasso a todos os níveis, reforçando a aposta em Fontelas Gomes e na sua equipa"." ao presidente do CA da FPF.





A 9 de março, António Salvador proibiu jogadores, colaboradores e dirigentes do Sporting de Braga de falar sobre arbitragem até ao final da época 2020/21, defendendo então que o CA devia "monitorizar de forma detalhada este período e apresentar publicamente, no termo da próxima época, as conclusões verificadas, expressando de forma taxativa se o período de tréguas foi benéfico ou se as carências são mais profundas e exigem medidas internas".Agora, explica que "fê-lo por considerar importante que se esclarecesse se a ausência de ruído em torno do setor resultaria em melhores arbitragens e, por consequência, em resultados mais justos e em classificações mais condizentes com o valor desportivo demonstrado pelas equipas".Do jogo com os vila-condenses, António Salvador considera ser "de bradar a não expulsão de Aderlan Santos, aos 60 minutos (inclusive após Nuno Almeida ser alertado pelo VAR), mas também o penálti e a expulsão de Rolando, já em descontos, por intervenção faltosa que não se descortina", pode ler-se.Considerando que o clube está a ser alvo de um "ataque", o Sporting de Braga relaciona ainda os "erros" dos árbitros com a decisão de Custódio Castro de deixar o comando técnico da equipa.