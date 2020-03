Sporting de Braga suspende futebol da cidade desportiva e modalidades

O clube minhoto já tinha suspendido na terça-feira as atividades dos escalões de formação de futebol até 28 de março, assim como cancelado as atividades de todos os escalões de formação das modalidades.



Agora, acrescenta que suspende a atividade de todas as equipas de futebol que trabalham na cidade desportiva, ou seja, também as equipas sub-23 e B masculinas e a feminina.



A equipa principal ainda treinou hoje às ordens de Custódio Castro e, na sexta-feira, o plantel marcará presença no Estádio Municipal de Braga para tomar conhecimento mais aprofundado do plano e das medidas a adotar nos próximos dias, uma vez que a Liga de clubes decidiu suspender por tempo indeterminado jogos e treinos dos campeonatos profissionais.



O clube informou ainda que a cidade desportiva do clube vai encerrar ao público e a pessoal externo e será limitado o acesso de pessoal externo ao Estádio Municipal de Braga, cujas visitas estão igualmente suspensas.



O Sporting de Braga revelou também que vai "permitir aos funcionários que desenvolvam as suas tarefas em regime de teletrabalho sempre que possível" e que vai encerrar as lojas do clube.



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.



O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios.



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.



A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (44), seguida da Grande Lisboa (23) e das regiões Centro e do Algarve, ambas com cinco casos confirmados da doença.