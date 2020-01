Sporting de Braga tenta manter bom arranque de Amorim na receção ao Tondela

Na última jornada, que marcou a estreia do técnico Rúben Amorim, os 'arsenalistas' saíram da casa do Belenenses SAD com uma goleada de 7-1, mas agora terão de volta 'à Terra', porque do outro lado está um Tondela, que cria muitas dificuldades, seja no seu recinto, seja fora de casa.



Nos outros dois encontros agendados para hoje e que vão encerrar a 16.ª jornada da prova, o Gil Vicente recebe o Belenenses SAD, enquanto o Marítimo é anfitrião do Vitória de Guimarães.