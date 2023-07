Sporting de Braga vence ensaio com Boavista com golos de Banza e Al Musrati

Numa partida realizada em Braga, os minhotos garantiram o triunfo com os golos, na primeira parte do ensaio, de Banza, aos quatro minutos, e de Al Musrati, de grande penalidade, aos 35, após falta sobre Pizzi.



Ainda sem a participação do reforço uruguaio Rodrigo Zalazar (ex-Schalke 04) nas opções do técnico Artur Jorge neste apronto, os bracarenses garantiram o segundo trunfo desta pré-época, depois de terem batido o Torreense, da II Liga, por 4-0.



Neste jogo-treino, o Sporting de Braga alinhou de início com Matheus, Joe Mendes, Niakaté, Serdar, Borja, Djibril Soumaré, Al Musrati, Pizzi, Bruma, Roger e Banza.



Foram ainda chamados ao ensaio Lukas Hornicek, Tormena, Paulo Oliveira, Adrián Marin, Mário Gonzalez, André Castro, Rodrigo Gomes, Vítor Carvalho, Álvaro Djaló, Ricardo Horta, André Horta e Rodrigo Macedo.



Já o Boavista, que sofreu a primeira derrota da pré-temporada, depois de já ter vencido o Leixões, por 3-1, apresentou-se com um 'onze' inicial composto por João Gonçalves, Malheiro, Chidozie, Abascal, Bruno Onyemaechi, Seba Pérez, Makouta, Reisinho, Bruno Lourenço, Salvador Agra e Bozenik.



O técnico Petit lançou, ainda, César, Vukotic, Masa, Jeriel, Morais, Berna, Pedro Gomes, Filipe Ferreira, Luís Santos, Ibrahima e Joel.



Sasso e Dabo, entregues ao departamento médico dos 'axadrezados', não participaram no ensaio.



O Sporting de Braga volta a ter um jogo de preparação na quarta-feira, frente aos galeses do Cardiff, enquanto o Boavista tem terça-feira um teste agendado com o Arouca, também da I Liga.