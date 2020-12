Sporting de Braga vence Estoril e fecha apurados para "final-four" da Taça da Liga

O Sporting de Braga venceu hoje o Estoril Praia por 3-1, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga de futebol, com um ‘hat-trick’ do avançado Paulinho, e é um último apurado para a ‘final-four’.