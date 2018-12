Sporting de Braga vence Sporting e consolida liderança da liga feminina

Lusa Comentários 09 Dez, 2018, 17:20 | Futebol Nacional

As ‘leoas’ sabiam que só a vitória interessava para ‘roubarem’ o primeiro lugar da liga, contudo, a desinspiração e as desatenções foram fulcrais para o desfecho do desafio, que ficou decidido graças aos tentos de Hannah Keane, aos 17 minutos, e de Farida Machia, aos 23. As visitantes somam agora 30 pontos, enquanto o Sporting continua com 25.



Ainda assim, a boa entrada em campo da equipa da casa, resultante do entendimento entre Diana Gomes e Carolina Mendes, só não deu em golo, logo aos sete minutos, porque a número 18 do Sporting foi displicente no frente a frente com a guarda-redes Rute Costa, ao atirar para fora.



Se o Sporting tinha começado melhor o primeiro de dois duelos decisivos para as contas do título, uma vez que são as duas únicas formações com recursos para o conseguirem, as bracarenses não se deixaram intimidar em Alcochete e com relativa facilidade cresceram no terreno de jogo, para ganharem uma vantagem de dois golos num curto espaço de tempo.



Primeiro, foi a norte-americana Hannah Keane a combinar bem com a internacional portuguesa Vanessa Marques e a bater Patrícia Morais, que voltaria a consentir novo golo, após Farida Machia ter dominado a defesa ‘leonina’ e finalizado com categoria.



No segundo tempo, o Sporting de Braga acabou por entregar a iniciativa ao adversário, mas o Sporting continuou a mostrar-se incapaz de dar volta à desvantagem e a grande penalidade desperdiçada por Tatiana Pinto tornou ainda mais clara a 'ausência' do Sporting da partida.



Jogo realizado no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.



Sporting – Sporting de Braga, 0-2.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadoras:



0-1, Hannah Keane, 17 minutos.



0-2, Farida Machia, 23.



Equipas:



- Sporting: Patrícia Morais, Rita Fontemanha (Ana Capeta, 61), Carole Costa, Carlyn Baldwin, Joana Marchão, Tatiana Pinto (Solange Carvalhas, 86), Nevena Damjanovic, Ana Borges, Diana Silva, Sharon Wojcik e Carolina Mendes (Fátima Pinto, 66).



(Suplentes: Inês Pereira, Mariana Azevedo, Ana Capeta, Fátima Pinto, Neuza Besugo, Solange Carvalhas e Nadine Cordeiro).



Treinador: Nuno Cristóvão.



- Sporting da Braga: Rute Costa, Matilde Fidalgo, Jana, Diana Gomes, Ágata Pimenta, Vanessa Marques, Regina Pereira (Carly Gould, 64), Denali Murnan, Francisca Cardoso (Chinaza Uchendu, 71), Hannah Keane e Farida Machia (Daniuska Rodriguez, 84).



(Suplentes: Bárbara Marques, Babi, Laura Luís, Chinaza Uchendu, Carly Gould, Daniuska Rodriguez e Larisa Staub).



Treinador: Miguel Santos.



Árbitra: Cátia Duarte (AF Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Regina Pereira (06), Francisca Cardoso (54), Farida Machia (63), Carly Gould (69 e 80), Chinaza Uchendu (73), Matilde Fidalgo (77) e Rute Costa (87). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Carly Gould (80).



Assistência: cerca de 800 espetadores.