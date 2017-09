Sporting de Braga vence Vitória de Guimarães e sobe a sexto

Lusa 17 Set, 2017, 22:17 | Futebol Nacional

Os bracarenses adiantaram-se aos 23 minutos, com um golo de Paulino, os vimaranenses ainda igualaram aos 37, através de Raphinha, mas os `arsenalistas` ainda conseguiram atingir o intervalo em vantagem, depois de um tento de Hassan, aos 45+1.

Com esta vitória o Braga fecha a ronda no sexto posto com nove pontos, enquanto os vitorianos são nonos com 7.