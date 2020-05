Sporting de Braga volta a testar negativo à covid-19 e recolhe a hotel

Os testes - a terceira ronda realizada pelos bracarenses após 24 de abril e 08 de maio - estão inscritos na plataforma SINAVE, Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, sendo do conhecimento da Direção-Geral da Saúde, informa ainda o Sporting de Braga.



Tal como foi anunciado na quinta-feira, o grupo de trabalho entrou em confinamento coletivo num hotel da cidade após o treino matinal de hoje, que pode durar até ao final do campeonato.



O diretor clínico do Sporting de Braga, Vítor Moreira, explicou a opção esta sexta-feira, em declarações ao sítio do clube.



"Contextualizando esta incidência de alguns casos positivos no futebol nacional com a suavização das medidas de confinamento e com a progressiva abertura das atividades, assumimos que existe um risco aumentado. Tendo isso em conta, todo o grupo de trabalho se juntou, fez uma reflexão profunda e decidiu que a medida mais eficaz neste momento é o recolhimento numa unidade hoteleira", disse.



Segundo o responsável, não foi simples escolher a unidade hoteleira, porque foi "necessário criar um hotel dentro do hotel, para acesso e uso exclusivo do Sporting de Braga".



"O espaço físico tinha de ser adequado a estes requisitos e, por isso, procedemos a várias alterações dentro do próprio hotel: temos um local para a equipa médica, um ginásio próprio, uma rouparia, um auditório, uma sala lúdica e confortável para os atletas, uma cozinha própria onde só trabalham os nossos chefes e um 'staff' que se voluntariou e que vai ser testado para estar no hotel durante este período", detalhou.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho.



