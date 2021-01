Sporting defende liderança da I Liga frente ao Boavista

Na terça-feira, após a final da Taça da Liga com o Sporting de Braga, os "leões" tentam, no Estádio do Bessa, no Porto, regressar às vitórias no campeonato, depois do empate caseiro (1-1) com o Rio Ave, na última ronda, com encarnados e azuis e brancos, que entram ambos em campo um dia antes, à espera de um deslize do líder.Com quatro pontos de vantagem sobre os seus dois principais rivais, o Sporting vai ter pela frente o lanterna-vermelha, num terreno onde esta temporada o Benfica já caiu com uma derrota por 3-0, naquela que é até agora a única vitória dos "axadrezados" na competição.Ao todo, são oito jogos seguidos sem vencer para o Boavista, que ainda procura o primeiro triunfo desde a chegada do técnico Jesualdo Ferreira, três vezes campeão nacional com o FC Porto na primeira década de 2000, ao comando da equipa.Caso o FC Porto vença em Faro e o Benfica bata em casa o Nacional, a equipa de Rúben Amorim, que tem seis vitórias e apenas um empate fora de Alvalade, sobe ao relvado do Bessa mais pressionada, com apenas um ponto de vantagem na frente.





Benfica com muitas baixas







Mesmo com muitas baixas, devido a um surto de infeções pelo novo coronavírus, com oito jogadores infetados, entre os quais todos os defesas titulares, o Benfica aparece como superfavorito frente ao Nacional, que só tem derrotas no novo ano e que está apenas um ponto acima da zona de despromoção.Após o empate (1-1) no clássico com o FC Porto no Dragão e a eliminação nas meias-finais da Taça da Liga com o Sporting de Braga (2-1), o duelo com os madeirenses, no Estádio da Luz, pode recolocar os encarnados na senda das vitórias.O Nacional, que apenas tem uma vitória fora da Madeira, viaja para Lisboa com três derrotas nos três últimos jogos na I Liga e uma eliminação na Taça de Portugal diante do FC Porto.





FC Porto incógnita em Faro







Mais difícil pode ser a tarefa do campeão nacional FC Porto, no Algarve, perante o Farense, antepenúltimo classificado, equipa que na última ronda não atuou, devido ao adiamento do duelo com o Vitória de Guimarães, por causa de gelo no relvado, e tem um bom registo em casa.O Farense não perde no seu terreno desde 25 de outubro de 2020 e registou três vitórias e um empate nos quatro jogos disputados no São Luís – o único desaire caseiro, diante do Rio Ave (1-0), foi no Estádio do Algarve.Também alvo da covid-19, com alguns jogadores ausentes, incluindo o capitão e melhor marcador Sérgio Oliveira, o FC Porto está obrigado a vencer para continuar na perseguição ao Sporting e para não deixar o Benfica fugir no segundo posto.











Programa da 15.ª jornada:

Quem espera nova escorregadela dos três da frente é o Sporting de Braga, quarto classificado, que na última ronda acabou mesmo por aumentar a diferença por um ponto, depois de um desaire no terreno do Paços de Ferreira, por 2-0.Na terça-feira, os minhotos recebem o Gil Vicente, outro dos aflitos, e podem entrar em campo já depois de terem caído provisoriamente para quinto, caso o Paços de Ferreira vença no terreno do Marítimo, no domingo, no jogo que marca o arranque da a jornada.No mesmo dia, o Moreirense recebe o Portimonense e o Famalicão joga em casa com o Vitória de Guimarães.Marítimo - Paços de Ferreira, 15h00Moreirense – Portimonense, 17h30Famalicão - Vitória de Guimarães, 20h15Belenenses SAD – Tondela, 14h30Rio Ave - Santa Clara, 16h30Benfica – Nacional, 17h00Farense - FC Porto, 20h15Sporting de Braga - Gil Vicente, 19h45

Boavista – Sporting, 21h15