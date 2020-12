Sporting defende liderança na última jornada da I Liga em 2020

Praticamente na máxima força - apenas Jovane deve falhar o encontro -, os 'leões', única equipa ainda sem derrotas no campeonato, visitam os 'azuis', a quem venceram nos últimos quatro encontros.



Em casa, esta temporada, o Belenenses SAD, 10.º classificado, três pontos acima dos lugares de despromoção, tem apenas um triunfo na I Liga, somando três empates e uma derrota.



A dois pontos do Sporting, o Benfica ainda pode chegar ao final de 2020 na liderança, ficando à espera de um deslize dos 'leões' no domingo, que poderia aproveitar na terça-feira, na receção ao lanterna-vermelha Portimonense.



Este encontro surge seis dias depois da derrota na Supertaça, frente ao FC Porto (2-0), com os 'encarnados' a receberem uma equipa que apenas conseguiu três empates em 17 encontros na Luz e que perdeu cinco dos seis encontros como visitante esta temporada (I Liga e Taça de Portugal).



Também na ressaca da conqiusta da Supertaça e no último encontro de 2020, o campeão FC Porto, terceiro classificado, a quatro pontos do Sporting, visita, também na terça-feira, o Vitória de Guimarães, quinto posicionado, num estádio onde não perde nas últimas quatro temporadas.



Os 'dragões' chegam a este encontro com quatro vitórias consecutivas no campeonato, embora apenas tenham vencido metade das partidas disputadas como visitante, enquanto o Vitória de Guimarães venceu os últimos três jogos.



A apenas um ponto do FC Porto e com dois de avanço sobre o Vitória de Guimarães, o Sporting de Braga visita na segunda-feira o Boavista, 15.º posicionado, antes de visitar o Sporting, em 02 de janeiro, no primeiro encontro de 2021.



Já a cinco pontos dos lugares de acesso às competições europeias, o Paços de Ferreira (sexto classificado) desloca-se no sábado ao terreno do Farense, 17.º e penúltimo classificado.



Com apenas cinco pontos de diferença entre o sétimo e o 18.º classificado, o Santa Clara (sétimo), após a goleada sofrida em casa frente ao Guimarães (4-0), visita o Moreirense (10.º), enquanto o Famalicão, oitavo, recebe o Gil Vicente (14.º).



No 16.º lugar, de acesso ao 'play-off' de manutenção, o Tondela visita o Nacional (13.º), com a outra equipa da Madeira, o Marítimo (12.º), a jogar no terreno do Rio Ave (nono).







Programa da 11.ª jornada:



- Domingo, 27 dez:



Famalicão - Gil Vicente, 15:00



Nacional -- Tondela, 15:00



Farense - Paços de Ferreira, 17:30



Belenenses SAD -- Sporting, 20:00



- Segunda-feira, 28 dez:



Rio Ave -- Marítimo, 18:45



Boavista - Sporting de Braga, 21:00



- Terça-feira, 29 dez:



Benfica -- Portimonense, 18:00



Moreirense - Santa Clara, 18:45



Vitória de Guimarães - FC Porto, 21:00