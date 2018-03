Sporting defronta Estoril Praia nas meias-finais da Taça de Portugal feminina

Lusa Comentários 29 Mar, 2018, 16:58 / atualizado em 29 Mar, 2018, 16:58 | Futebol Nacional

As ‘leoas’, que venceram na final de 2016/17 o Sporting de Braga (2-1 no prolongamento), defrontam o Estoril, enquanto as bracarenses, também semifinalistas, vão discutir o acesso à final com o Ouriense, atualmente no segundo escalão.



A Liga feminina é liderada pelo Sporting, à frente do Sporting de Braga, enquanto o Estoril Praia é terceiro classificado.



Os jogos da primeira mão das meias-finais, com Sporting e Ouriense a jogarem primeiro em casa, estão agendados para 15 de abril, e a segunda mão para 13 de maio.



A final da Taça de Portugal feminina tem data marcada para 27 de maio, no Estádio do Jamor.