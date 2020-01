Sporting defronta o Marítimo com terceiro lugar no horizonte

Depois da derrota do Famalicão na receção ao Santa Clara (1-0), no domingo, os verdes e brancos têm a oportunidade de ascender ao último degrau do pódio do campeonato, uma vez que somam agora 29 pontos frente a 31 da equipa nortenha, sensação da Liga até ao momento.Por outro lado, a equipa orientada por Silas quer, frente ao 11.º classificado Marítimo, regressar às vitórias, depois do desaire caseiro no dérbi com o Benfica (2-0), na ronda anterior.

Em dúvida para este encontro, agendado para as 21h00, está o reforço esloveno Sporar, contratado ao Slovan Bratislava, devido a um problema gástrico, somando-se quatro ausências por castigo, casos de Acuña, Bolasie, Eduardo Henrique e Mathieu, e de Vietto, por lesão.





Na conferência de imprensa de anevisão do desafio com os madeirenses o treinador da equipa leonina, Jorge Silas, acabou por ser confrontado com o tema da sua continuidade à frente da equipa, agora que os objetivos da equipa estão reduzidos.













Os madeirenses pretendem prolongar uma série de cinco jogos sem perder para o campeonato, ainda que os últimos dois jogos tenham sido empates, somando atualmente 20 pontos.





Sem impedimentos de última hora os "leões da Almirante Reis" apresentam-se em Alvalade na máxima força. De fora estão apenas os lesionados Daizen Maeda e Erivaldo.





No lançamento da partida o técnico dos insulares, José Gomes, mostrou-se ciente das dificuldades e não se disse que nãos e deixa iludir pela possibilidade de encontrar um adversário fragilizado.















Equilíbrio paira em Guimarães







Antes, pelas 18h45, o Vitória de Guimarães e Rio Ave, ambas com 25 pontos, vão defrontar-se e podem subir ao quinto lugar à condição em caso de vitória, uma vez que o Sporting de Braga só joga na quarta-feira.Na terça-feira, o FC Porto defronta o Gil Vicente, à procura de se recolocar a sete pontos do líder Benfica, depois da vitória frente ao Paços de Ferreira (2-0), com o dérbi minhoto entre Moreirense e Sporting de Braga a fechar a 18.ª ronda na quarta-feira.





Tondela - Vitória de Setúbal, 0-3.

Famalicão -, 0-1.- Portimonense, 2-1.Paços de Ferreira -, 0-2.Desportivo das Aves -, 0-1.Vitória de Guimarães -- Rio Ave, 18h45.Sporting -- Marítimo, 21h00.FC Porto -- Gil Vicente, 20h15.

Moreirense -- Sporting de Braga, 20h15.