Sporting desmente Bruno de Carvalho e acusa ex-Presidente de desestabilizar o clube

No dia em que Bruno de Carvalho foi a Alvalade para reivindicar a presidência do Sporting Clube de Portugal e da SAD, alegando ter em sua posse uma providência cautelar que anularia a decisão de destituição tomada pela Assembleia Geral do clube, a 23 de junho, o presidente da Comissão de Gestão do Sporting afirma que o antigo dirigente trouxe "uma mão cheia de nada".





"Conferida a documentação, concluiu-se afinal ser tudo mentira. Não existia nem existe qualquer fundamento ou decisão judicial que suspenda a deliberação tomada pelos sócios na Assembleia Geral de 23 de junho, que permita ao ex-Presidente reassumir as suas funções", reiterou Artur Torres Pereira.







Segundo o presidente da Comissão de Gestão, o antigo presidente do Sporting recusou-se a sair das instalações e foi mesmo pedida a intervenção da PSP, que garantiu a sua saída.







O responsável lamentou o episódio ocorrido esta sexta-feira, precisamente em vésperas de um jogo em Alvalade a contar para a liga principal de futebol.







"Já estamos infelizmente habituados às atitudes de desprezo e desrespeito do ex-presidente para com os sócios, adeptos e atletas, com o clube em geral. Todavia, hoje todos os limites foram ultrapassados", aponta.







"Num momento crucial da vida do clube, que tenta recompor-se dos desvarios e dos erros do ex-Presidente destituído pelos sócios, este demonstrou continuar a ser um foco de confusão, de perturbação e de desestabilização", referiu ainda Artur Torres Pereira.





O presidente da Comissão de Gestão assegura que os órgãos se mantêm os mesmos "haja o que houver", pelo menos até às eleições no clube, que se realizam a 8 de setembro.







Artur Torres Pereira acusou ainda Bruno de Carvalho de colocar "interesses e ambições pessoais à frente dos interesses do Sporting", assumindo-se novamente como um "foco de confusão e desestabilização" num momento que diz ser "vital" para o clube de Alvalade, que tenta ainda "recompor-se dos desvarios e dos erros do ex-Presidente destituído pelos sócios".