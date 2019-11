Sporting e Belenenses SAD à procura da vitória

As duas equipas entram em campo pressionadas pela urgência em conquistar pontos, embora para concretizar objetivos diferentes. O Sporting na procura de um lugar que dê acesso às competições da UEFA e o Belenenses SAD para assegurar a manutenção o mais rápido possível.Apesar das quatro vitórias nos últimos cinco encontros disputados, os “leões” sabem que não podem falhar, visto que na entrada para a 11.ª jornada olham para o líder Benfica a dez pontos de distância.Também para os “azuis as contas no campeonato estão difíceis com a equipa a ocupar o 13.º lugar da classificação, com 11 pontos, apenas mais seis pontos que o penúltimo posicionado, o Paços de Ferreira.A equipa de Alvalade tem quatro baixas confirmadas, todas por lesão: Battaglia, Jovane Cabral, Fernando e Mathieu.Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o treinador dos verde e brancos Silas disse estar consciente que o Sporting está forte, e, quer se queira quer não, é sempre candidato ao título.

Do lado dos belenenses há um baixa: Kau está lesionado.No lançamento da partida o treinador Pedro Ribeiro falou da realidade e do passado recente: “Sei que vamos encontrar um Sporting que venceu cinco dos últimos sete jogos, enquanto nós vencemos quatro e perdemos três”.

Sporting-Belenenses SAD, um dérbi de Lisboa, a fazer lembrar páginas importantes da história do futebol português.