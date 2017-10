Sporting e Benfica continuam perseguição ao FC Porto

RTP 22 Out, 2017, 10:41 / atualizado em 22 Out, 2017, 10:49 | Futebol Nacional

Com menos um jogo que o FC Porto, líder isolado após o resultado de sábado, os dois rivais procuram somar pontos nos respetivos jogos da nona jornada da I Liga. No caso do Sporting, a equipa conta nesta altura com 20 pontos, ocupando o 2º lugar da tabela classificativa, com menos cinco que o primeiro classificado.



A equipa leonina joga em Alvalade depois da deslocação a Turim. O Sporting perdeu por 2-1 frente à Juventus, em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões, e procura regressar às vitórias frente ao Chaves, atual 13º classificado. O jogo começa às 20h15.



Na véspera do jogo, Jorge Jesus pediu aos jogadores que mantivessem o nível de exibição do último jogo.

“O Sporting está bem e tem de conseguir estar ao nível que tem jogado, como neste último jogo, em que foi elogiado pela imprensa pela qualidade de jogo que teve. Foi isso que pedi aos jogadores do Sporting, que fizessem o mesmo que fizemos em Turim”, afirmou o treinador durante a conferência de imprensa.Já o técnico do Chaves, Luís Castro, assume que o Sporting é favorito, mas que a sua equipa atravessa um bom momento e tentará levar pontos de Alvalade.Quanto ao Benfica, também os encarnados regressam à I Liga após uma derrota na Liga dos Campeões, frente ao Manchester United. A vitória dos red devils por 1-0 e as incertezas em volta da baliza não preocupam Rui Vitória para o jogo deste domingo frente ao Desportivo das Aves, uma partida marcada para as 18h00.O técnico do Benfica reafirmou no sábado confiança total no jovem guardião dos encarnados. Rui Vitória diz que Svilar é o guarda-redes que o Benfica procura neste momento e que os erros acontecem. Em causa está uma falha do jovem de 18 anos no jogo da Champions, na passada quarta-feira.Do lado do Desportivo das Aves, o técnico Lito Vidigal reconhece que a sua equipa, no 16º lugar da tabela classificativa, conta com “4 ou 5 por cento” de hipóteses de vencer o Benfica. No entanto, a jogar em casa, a equipa de Santo Tirso irá procurar roubar pontos aos encarnados e aproveitar as fragilidades do adversário.Para além destes dois jogos, também Tondela e Belenenses entram em campo este domingo, num jogo marcado para as 16h00.